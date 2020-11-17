https://ria.ru/20201117/uregulirovanie-1585081055.html
Путин рассказал о своем участии в урегулировании в Карабахе
Путин рассказал о своем участии в урегулировании в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что взял на себя роль посредника в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе - выслушивал как азербайджанскую, так и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:44
2020-11-17T20:44
2020-11-17T21:24
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что взял на себя роль посредника в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе - выслушивал как азербайджанскую, так и армянскую сторону, по очереди связывался и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым."Это был сложный, я бы сказал, энергозатратный процесс, я думаю, что со всех сторон. Происходило это в результате трехсторонних консультаций, по сути мне пришлось взять на себя роль посредника, когда я разговаривал с одним и со вторым лидером, выслушивал их требования, претензии к тексту, вносил какие-то изменения, связывался с другой стороной, выслушивал их пожелания и требования, потом консультировался с первой по поводу приемлемости этих положений для других партнеров. Фактически это была равноправная, равноценная трехсторонняя работа", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585081842.html
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире