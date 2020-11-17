Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/uregulirovanie-1585081055.html
Путин рассказал о своем участии в урегулировании в Карабахе
Путин рассказал о своем участии в урегулировании в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что взял на себя роль посредника в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе - выслушивал как азербайджанскую, так и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:44
2020-11-17T21:24
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583375928_0:336:3043:2048_1400x0_80_0_0_756c837ca30d905d6322fbe84dc98725.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что взял на себя роль посредника в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе - выслушивал как азербайджанскую, так и армянскую сторону, по очереди связывался и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым."Это был сложный, я бы сказал, энергозатратный процесс, я думаю, что со всех сторон. Происходило это в результате трехсторонних консультаций, по сути мне пришлось взять на себя роль посредника, когда я разговаривал с одним и со вторым лидером, выслушивал их требования, претензии к тексту, вносил какие-то изменения, связывался с другой стороной, выслушивал их пожелания и требования, потом консультировался с первой по поводу приемлемости этих положений для других партнеров. Фактически это была равноправная, равноценная трехсторонняя работа", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585081842.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583375928_427:435:2578:2048_1400x0_80_0_0_ccf4c149e4b08b3985a92c65d6be5cf6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Путин рассказал о своем участии в урегулировании в Карабахе

20:44 17.11.2020 (обновлено: 21:24 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что взял на себя роль посредника в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе - выслушивал как азербайджанскую, так и армянскую сторону, по очереди связывался и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Это был сложный, я бы сказал, энергозатратный процесс, я думаю, что со всех сторон. Происходило это в результате трехсторонних консультаций, по сути мне пришлось взять на себя роль посредника, когда я разговаривал с одним и со вторым лидером, выслушивал их требования, претензии к тексту, вносил какие-то изменения, связывался с другой стороной, выслушивал их пожелания и требования, потом консультировался с первой по поводу приемлемости этих положений для других партнеров. Фактически это была равноправная, равноценная трехсторонняя работа", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Путин назвал способ избежать войны в Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 20:52Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Лоза подал в суд на Шнурова
10:54СК опроверг слухи о задержании жены мэра Томска
10:54В МИД прокомментировали отказ Баку обсуждать статус Карабаха
10:54Чиновники рассказали, когда в Крыму планируется ввести курортный сбор
10:51Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
Лента новостейМолния