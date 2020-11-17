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Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
Окончательного решения о ликвидации Россвязи и Роспечати не принято, но их функционал невелик, поэтому упразднение не несёт рисков для отрасли, сообщил РИА... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:23
2020-11-17T10:23
федеральное агентство связи (россвязь)
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
госдума рф
александр хинштейн
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Окончательного решения о ликвидации Россвязи и Роспечати не принято, но их функционал невелик, поэтому упразднение не несёт рисков для отрасли, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Ранее Хинштейн заявил газете "Известия", что обсуждается идея ликвидации Россвязи и Роспечати."Решение об упразднении окончательно не принято, хотя оно действительно обсуждается. В случае, если такое решение будет принято, то функционал агентств может быть передан напрямую министерству", - сказал Хинштейн.Он напомнил, что такие прецеденты уже были. Например, агентство Росздрав было присоединено к Минздраву."Я не вижу рисков для управления отраслью, учитывая, что сегодня функционал агентств и без того достаточно невелик", - добавил парламентарий.
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федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), госдума рф, александр хинштейн

Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи

10:23 17.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Окончательного решения о ликвидации Россвязи и Роспечати не принято, но их функционал невелик, поэтому упразднение не несёт рисков для отрасли, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн заявил газете "Известия", что обсуждается идея ликвидации Россвязи и Роспечати.
"Решение об упразднении окончательно не принято, хотя оно действительно обсуждается. В случае, если такое решение будет принято, то функционал агентств может быть передан напрямую министерству", - сказал Хинштейн.
Он напомнил, что такие прецеденты уже были. Например, агентство Росздрав было присоединено к Минздраву.
"Я не вижу рисков для управления отраслью, учитывая, что сегодня функционал агентств и без того достаточно невелик", - добавил парламентарий.
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Федеральное агентство связи (Россвязь)Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Госдума РФАлександр Хинштейн
 
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