Киев не выполнил условия для заседания политгруппы, заявили в ЛНР
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Представители Киева не прислали письменных замечаний к проекту республик по урегулированию конфликта в Донбассе, необходимых для проведения внеочередного заседания политической подгруппы контактной группы, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В ДНР по итогам заседания контактной группы 11 ноября заявили, что представители республик убедили Киев разработать итоговый план по урегулированию конфликта в регионе в согласовании с Донецком и Луганском, а также в соответствии с минскими соглашениями.
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"На прошлом заседании представители Киева буквально требовали назначить внеочередное заседание политической подгруппы для обсуждения проектов дорожных карт по урегулированию конфликта республик и Украины. При этом была достигнута договорённость, что итоговый документ должен полностью соответствовать минским соглашениям", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
Полпред ЛНР подчеркнул, что представители республик выразили готовность к проведению внеочередной встречи политгруппы, в случае возможности предметного обсуждения, например, наличия письменных замечаний сторон к проектам друг друга.
"Поскольку делегация Украины предлагала заседание во вторник, 17 числа (ноября), мы говорили, что будем ждать замечаний Украины к нашему проекту в понедельник. Возражений не было. Однако чуда не произошло. Сейчас утро вторника, а обещанных замечаний либо проекта, соответствующего минским соглашениям, от украинской стороны никто так и не увидел", - сказал Дейнего.
По словам полпреда ЛНР, письменные замечания республик Донбасса к проекту Киева с указанием конкретных пунктов, нарушающих минские соглашения, были направлены в контактную группу ещё 11 ноября.
"Таким образом, на рассмотрении сейчас только наш проект дорожной карты, полностью соответствующий минским соглашениям, комментарии к которому мы ожидаем уже более месяца - с того момента, как он был отправлен. И украинская делегация на минских переговорах должна понимать, что никакие её попытки имитации не могут дать результата по определению", - добавил полпред ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.