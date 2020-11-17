https://ria.ru/20201117/ukraina-1584925779.html

Депутат решил "потроллить" Раду законопроектом

Депутат решил "потроллить" Раду законопроектом

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что собирается "потроллить" парламент и хочет подать законопроект... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T03:29

2020-11-17T03:29

2020-11-17T05:02

александр дубинский

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верховная рада украины

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что собирается "потроллить" парламент и хочет подать законопроект об увеличении числа депутатов для кворума.На данный момент минимально необходимое число депутатов для начала работы Верховной рады 226.В Раде зарегистрированы ряд законопроектов депутатов парламента, касающихся деятельности Конституционного суда. В частности, представители фракции "Голос" предлагают увеличить кворум КС, необходимый для принятия решений. Также есть предложение лишить КС государственного финансирования, которое гарантировано конституцией, до изменения состава суда.

https://ria.ru/20201115/ukraina-1584677199.html

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александр дубинский, ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире