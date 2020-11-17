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Депутат решил "потроллить" Раду законопроектом
Депутат решил "потроллить" Раду законопроектом
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что собирается "потроллить" парламент и хочет подать законопроект... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T03:29
2020-11-17T05:02
александр дубинский
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что собирается "потроллить" парламент и хочет подать законопроект об увеличении числа депутатов для кворума.На данный момент минимально необходимое число депутатов для начала работы Верховной рады 226.В Раде зарегистрированы ряд законопроектов депутатов парламента, касающихся деятельности Конституционного суда. В частности, представители фракции "Голос" предлагают увеличить кворум КС, необходимый для принятия решений. Также есть предложение лишить КС государственного финансирования, которое гарантировано конституцией, до изменения состава суда.
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александр дубинский, ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире

Депутат решил "потроллить" Раду законопроектом

03:29 17.11.2020 (обновлено: 05:02 17.11.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что собирается "потроллить" парламент и хочет подать законопроект об увеличении числа депутатов для кворума.
На данный момент минимально необходимое число депутатов для начала работы Верховной рады 226.

"Я хочу просто ради троллинга, чтобы показать идиотичность таких конструкций (увеличить кворум судей Конституционного суда до 90% состава – ред.) и таких попыток что-то заблокировать, кривых абсолютно, хочу зарегистрировать законопроект, который повышает кворум для принятия решений Верховной рады до 400 депутатов. Вы хотите, чтобы ничего не работало, давайте везде сделаем так", - заявил Дубинский в эфире телеканала "112 Украина".

В Раде зарегистрированы ряд законопроектов депутатов парламента, касающихся деятельности Конституционного суда. В частности, представители фракции "Голос" предлагают увеличить кворум КС, необходимый для принятия решений. Также есть предложение лишить КС государственного финансирования, которое гарантировано конституцией, до изменения состава суда.
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