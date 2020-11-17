https://ria.ru/20201117/ugol-1585006960.html

"Русский уголь" расширяет парк техники разреза Саяно-Партизанский

"Русский уголь" расширяет парк техники разреза Саяно-Партизанский

Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) ввела в эксплуатацию на разрезе Саяно-Партизанский новый автосамосвал БелАЗ-7555Н... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:14

2020-11-17T15:14

2020-11-17T15:14

русский уголь

красноярский край

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) ввела в эксплуатацию на разрезе Саяно-Партизанский новый автосамосвал БелАЗ-7555Н грузоподъёмностью 55 тонн для транспортировки вскрышных пород и угля, сообщает компания. За последние три года на предприятие поступило 7 автосамосвалов БелАЗ-7555. Всего на разрезе 19 автосамосвалов белорусского производства, все грузоподъемностью 55 тонн, -говорится в сообщении.На разрезе Саяно-Партизанский с 1991 года ведется добыча высококалорийного каменного энергетического угля марок "Д" и "Г". В 2019 году здесь было добыто 1,1 миллиона тонн топлива. За 10 месяцев текущего года добыча составила 995 тысяч тонн угля - на 6% больше, чем за январь – октябрь 2019 года. Прогнозируется, что по итогам 2020 года объем добычи вырастет до 1,3 миллионов тонн угля. В планах компании - нарастить в ближайшей перспективе объем добычи на Саяно-Партизанском разрезе до полутора миллионов тонн в год. Кроме того, в 2021 году на предприятии начнется возведение современных очистных сооружений и автодороги к ним.Саяно-Партизанский высококалорийный каменный уголь благодаря своим качественным характеристикам пользуется активным спросом на внутреннем рынке, его потребителями являются сектор большой энергетики, предприятия ЖКХ, федеральные и промышленные структуры. Уголь также экспортируется в страны АТР.

https://ria.ru/20201111/otgruzka-1584087127.html

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русский уголь, красноярский край, новости компаний - экономика