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МВД усовершенствует службу участковых
МВД усовершенствует службу участковых
МВД России в течение четырех лет намеревается усовершенствовать службу уполномоченных участковых полиции ради повышения престижа и социальных гарантий, сообщает РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:21
2020-11-17T18:59
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. МВД России в течение четырех лет намеревается усовершенствовать службу уполномоченных участковых полиции ради повышения престижа и социальных гарантий, сообщает пресс-центр ведомства."Министерство внутренних дел придает большое значение совершенствованию службы участковых уполномоченных. Разработана концепция ее развития на ближайшие четыре года, которая направлена на повышение престижа профессии и социальных гарантий личного состава", — говорится в сообщении.Сегодня же глава МВД Владимир Колокольцев поздравил лауреатов всероссийского конкурса "Народный участковый"."Они рассматривают почти 40% обращений, каждое четвертое раскрытое преступление — тоже их заслуга. Особое внимание сотрудники уделяют адресным превентивным мерам, благодаря чему снижается уровень преступности в семейно-бытовой сфере", — цитирует Колокольцева преcc-служба.В 2019 году вступил в силу приказ МВД, который снизил нагрузку на участковых полиции и избавил их от ряда функций, что, по замыслу ведомства, должно уменьшить отток кадров.
https://ria.ru/20201116/kolokoltsev-1584846671.html
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владимир колокольцев, общество

МВД усовершенствует службу участковых

13:21 17.11.2020 (обновлено: 18:59 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. МВД России в течение четырех лет намеревается усовершенствовать службу уполномоченных участковых полиции ради повышения престижа и социальных гарантий, сообщает пресс-центр ведомства.
"Министерство внутренних дел придает большое значение совершенствованию службы участковых уполномоченных. Разработана концепция ее развития на ближайшие четыре года, которая направлена на повышение престижа профессии и социальных гарантий личного состава", — говорится в сообщении.
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Сегодня же глава МВД Владимир Колокольцев поздравил лауреатов всероссийского конкурса "Народный участковый".
"Они рассматривают почти 40% обращений, каждое четвертое раскрытое преступление — тоже их заслуга. Особое внимание сотрудники уделяют адресным превентивным мерам, благодаря чему снижается уровень преступности в семейно-бытовой сфере", — цитирует Колокольцева преcc-служба.
В 2019 году вступил в силу приказ МВД, который снизил нагрузку на участковых полиции и избавил их от ряда функций, что, по замыслу ведомства, должно уменьшить отток кадров.
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