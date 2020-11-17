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Суд в США перенес приговор россиянину Тюрину по делу о хакерстве
Суд в США перенес приговор россиянину Тюрину по делу о хакерстве
Суд южного округа Нью-Йорка по просьбе защиты перенес на 1 декабря вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину, обвиняемому в хакерстве и сетевом... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T02:00
2020-11-17T02:00
андрей тюрин
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – РИА Новости. Суд южного округа Нью-Йорка по просьбе защиты перенес на 1 декабря вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину, обвиняемому в хакерстве и сетевом мошенничестве.Ранее приговор уже несколько раз откладывали. Последний раз он был назначен на 17 ноября."Запрошенная отсрочка удовлетворена. Суд будет просить о вынесении приговора по видеосвязи 1 декабря в 11.00", - говорится в решении судьи Лауры Тэйлор Суэйн.В минувший четверг защита Тюрина направила суду ходатайство, в котором сообщила, что получила 12 ноября 37-страничное заключение о приговоре от правительства США (выступающего истцом в этом деле). "Документ содержит фактологические утверждения, которые мне необходимо обсудить с господином Тюриным. Без сомнений, он желает прочитать и усвоить представление, поданное правительством, и у него будут комментарии, которые он захочет, чтобы я довел до суда", - написал адвокат Флориан Мидл. Защита посетовала, что не успеет ко вторнику ознакомить Тюрина с заключением о приговоре и получить его комментарии. Адвокат просил отсрочить приговор на 10-14 дней.Гражданин России был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, а в сентябре 2019 года признал себя виновным по шести пунктам обвинения.В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества, сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones &amp; Co. Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю". Тюрин должен выплатить властям США более 19,2 миллиона долларов.
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РИА Новости
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андрей тюрин, сша, в мире

Суд в США перенес приговор россиянину Тюрину по делу о хакерстве

02:00 17.11.2020
 
© Flickr / Eric E JohnsonЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Flickr / Eric E Johnson
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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – РИА Новости. Суд южного округа Нью-Йорка по просьбе защиты перенес на 1 декабря вынесение приговора россиянину Андрею Тюрину, обвиняемому в хакерстве и сетевом мошенничестве.
Ранее приговор уже несколько раз откладывали. Последний раз он был назначен на 17 ноября.
"Запрошенная отсрочка удовлетворена. Суд будет просить о вынесении приговора по видеосвязи 1 декабря в 11.00", - говорится в решении судьи Лауры Тэйлор Суэйн.
В минувший четверг защита Тюрина направила суду ходатайство, в котором сообщила, что получила 12 ноября 37-страничное заключение о приговоре от правительства США (выступающего истцом в этом деле). "Документ содержит фактологические утверждения, которые мне необходимо обсудить с господином Тюриным. Без сомнений, он желает прочитать и усвоить представление, поданное правительством, и у него будут комментарии, которые он захочет, чтобы я довел до суда", - написал адвокат Флориан Мидл. Защита посетовала, что не успеет ко вторнику ознакомить Тюрина с заключением о приговоре и получить его комментарии. Адвокат просил отсрочить приговор на 10-14 дней.
Зал судебных заседаний в США - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
00:34
Дело гражданина России Андрея Тюрина в США
Гражданин России был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, а в сентябре 2019 года признал себя виновным по шести пунктам обвинения.
В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества, сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных.
Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю". Тюрин должен выплатить властям США более 19,2 миллиона долларов.
 
Андрей ТюринСШАВ мире
 
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