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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/turtsiya-1585081648.html
Путин оценил действия Турции в ситуации с Карабахом
Путин оценил действия Турции в ситуации с Карабахом
Можно давать какие угодно оценки Турции в вопросе Карабаха, но ее нельзя обвинять в нарушении международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:51
2020-11-17T20:51
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
турция
азербайджан
армения
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Можно давать какие угодно оценки Турции в вопросе Карабаха, но ее нельзя обвинять в нарушении международного права, заявил президент РФ Владимир Путин."Кстати говоря, Турция изначально была членом Минской группой ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Так что она находилась внутри и международного института, международного механизма урегулирования", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что Турция не была в качестве сопредседателя, сопредседателями были Франция, Россия и США, но тем не менее она входила в эту группу. Всего там 11 государств, добавил Путин."Но можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но трудно обвинить Турцию в нарушении международного права. Там вкусовые оценки могут быть какие угодно, но тем не менее дело обстоит именно так, как я сейчас об этом сказал", - отметил президент России.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201117/turtsiya-1585077507.html
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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никол пашинян, обсе, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, турция, азербайджан, армения, в мире

Путин оценил действия Турции в ситуации с Карабахом

20:51 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Можно давать какие угодно оценки Турции в вопросе Карабаха, но ее нельзя обвинять в нарушении международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кстати говоря, Турция изначально была членом Минской группой ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Так что она находилась внутри и международного института, международного механизма урегулирования", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Он отметил, что Турция не была в качестве сопредседателя, сопредседателями были Франция, Россия и США, но тем не менее она входила в эту группу. Всего там 11 государств, добавил Путин.
"Но можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но трудно обвинить Турцию в нарушении международного права. Там вкусовые оценки могут быть какие угодно, но тем не менее дело обстоит именно так, как я сейчас об этом сказал", - отметил президент России.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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