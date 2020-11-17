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Путин высказался о поддержке Азербайджана Турцией в Карабахе
Путин высказался о поддержке Азербайджана Турцией в Карабахе
Турция никогда не скрывала, что поддерживает в Нагорном Карабахе Азербайджан, это геополитические последствия развала СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:21
2020-11-17T20:21
2020-11-17T20:32
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
армения
ситуация в нагорном карабахе
владимир путин
турция
ссср
азербайджан
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Турция никогда не скрывала, что поддерживает в Нагорном Карабахе Азербайджан, это геополитические последствия развала СССР, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24"."Что я могу вам сказать, это геополитические последствия развала Советского союза. Мы все время говорим об этом как-то в общем и целом. Здесь не в общем и целом, а совершенно конкретные события, которые мы сейчас наблюдаем, свидетелями которых мы сейчас являемся", - добавил он.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорный карабах
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-11-17T20:21
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PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, армения, владимир путин, турция, ссср, азербайджан, в мире