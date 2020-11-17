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"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило, что выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую", сооружаемой на юге страны... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:22
2020-11-17T10:22
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
турция
в мире
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АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило, что выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую", сооружаемой на юге страны Росатомом."Выдана лицензия на строительство третьего блока АЭС "Аккую". В 2023 году будет введен в эксплуатацию первый реактор, и наш энергетический портфель будет более диверсифицированным благодаря новому источнику энергии", - говорится в сообщении минэнерго Турции.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года, сооружение блока №2 стартовало в апреле нынешнего года.
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аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турция, в мире

"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"

10:22 17.11.2020
 
© Фото : АЭС "Аккую"Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : АЭС "Аккую"
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АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило, что выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую", сооружаемой на юге страны Росатомом.
"Выдана лицензия на строительство третьего блока АЭС "Аккую". В 2023 году будет введен в эксплуатацию первый реактор, и наш энергетический портфель будет более диверсифицированным благодаря новому источнику энергии", - говорится в сообщении минэнерго Турции.
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 16:16Ядерные технологии
Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года, сооружение блока №2 стартовало в апреле нынешнего года.
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
8 января, 16:10Ядерные технологии
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АЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТурцияВ мире
 
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