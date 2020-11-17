https://ria.ru/20201117/turtsiya-1584943587.html

"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"

"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило, что выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую", сооружаемой на юге страны... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:22

2020-11-17T10:22

2020-11-17T10:22

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

турция

в мире

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АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило, что выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую", сооружаемой на юге страны Росатомом."Выдана лицензия на строительство третьего блока АЭС "Аккую". В 2023 году будет введен в эксплуатацию первый реактор, и наш энергетический портфель будет более диверсифицированным благодаря новому источнику энергии", - говорится в сообщении минэнерго Турции.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года, сооружение блока №2 стартовало в апреле нынешнего года.

https://ria.ru/20200713/1574284941.html

https://ria.ru/20200108/1563188992.html

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аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турция, в мире