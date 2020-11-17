https://ria.ru/20201117/tsoy-1584975302.html
Сын Цоя попросил удалить изображение отца из фильма Учителя
Сын Цоя попросил удалить изображение отца из фильма Учителя
Сын лидера группы "Кино" Александр Цой в иске к киностудии Алексея Учителя и прокатчикам требует удалить изображение его отца, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:52
2020-11-17T12:52
2020-11-17T17:18
культура
группа "кино"
кино и сериалы
новости культуры
паулина андреева
игорь верник
евгений цыганов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сын лидера группы "Кино" Александр Цой в иске к киностудии Алексея Учителя и прокатчикам требует удалить изображение его отца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая."В иске он просит признать незаконным нарушающее право Цоя А. В. на охрану изображения его умершего отца, защиту персональных данных, обязать удалить изображение, запретить и использовать персональные данные Цоя В. Р. Взыскать солидарно с ответчиков госпошлину в размере 300 рублей, а также расходы по нотариальному обеспечению доказательств — 29 080 рублей", — рассказала она.Ответчиками заявлены ООО "Каропрокат", ООО "СППР", ООО "ТПО "Рок".Лента "Цой" вышла в российский прокат на прошлой неделе. Сын музыканта был против этого. Он заявлял, что, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий не согласовали с наследниками.Министр культуры Ольга Любимова отмечала, что ведомство выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" на законных основаниях. Там не нашли никаких нарушений, а любые претензии к создателям картины должны решаться в суде, добавила она.Фильм Алексея Учителя показывает вымышленные события июля — августа 1990 года, времени, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. По официальной версии, музыкант уснул за рулем и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус". Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграл Евгений Цыганов. Также в ленте снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.По словам Учителя, он снял фильм "Цой", во многом чтобы разрешить для себя "удивительную загадку" феномена лидера группы "Кино", его "мистического" воздействия на зрителей. Учитель в разговоре с РИА Новости отметил, что это не байопик о жизни Цоя: картина рассказывает о том, что происходило после смерти певца.
https://ria.ru/20201112/kino-1583722207.html
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РИА Новости
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группа "кино", кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, игорь верник, евгений цыганов
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сын лидера группы "Кино" Александр Цой в иске к киностудии Алексея Учителя и прокатчикам требует удалить изображение его отца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
"В иске он просит признать незаконным нарушающее право Цоя А. В. на охрану изображения его умершего отца, защиту персональных данных, обязать удалить изображение, запретить и использовать персональные данные Цоя В. Р. Взыскать солидарно с ответчиков госпошлину в размере 300 рублей, а также расходы по нотариальному обеспечению доказательств — 29 080 рублей", — рассказала она.
Ответчиками заявлены ООО "Каропрокат", ООО "СППР", ООО "ТПО "Рок".
Лента "Цой" вышла в российский прокат на прошлой неделе. Сын музыканта был против этого. Он заявлял, что, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий не согласовали с наследниками.
Министр культуры Ольга Любимова отмечала, что ведомство выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" на законных основаниях. Там не нашли никаких нарушений, а любые претензии к создателям картины должны решаться в суде, добавила она.
Фильм Алексея Учителя показывает вымышленные события июля — августа 1990 года, времени, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. По официальной версии, музыкант уснул за рулем и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус". Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграл Евгений Цыганов. Также в ленте снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.
По словам Учителя, он снял фильм "Цой", во многом чтобы разрешить для себя "удивительную загадку" феномена лидера группы "Кино", его "мистического" воздействия на зрителей. Учитель в разговоре с РИА Новости отметил, что это не байопик о жизни Цоя: картина рассказывает о том, что происходило после смерти певца.