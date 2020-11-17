https://ria.ru/20201117/transport-1584968433.html

ГИБДД назвала самый безопасный транспорт в России

ГИБДД назвала самый безопасный транспорт в России

Общественный транспорт - самый безопасный в России, заявил во вторник замначальника федеральной Госавтоинспекции Николай Шеюхин. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:18

2020-11-17T12:18

2020-11-17T12:18

россия

транспорт

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Общественный транспорт - самый безопасный в России, заявил во вторник замначальника федеральной Госавтоинспекции Николай Шеюхин."Сейчас мы можем констатировать, что общественный транспорт действительно становится наиболее безопасным", - сказал Шеюхин на международном конгрессе "Организация дорожного движения в РФ".В частности, за последние два года отмечается "достаточно значительное" снижение аварийности автобусов – это касается ДТП, которые произошли и по вине шоферов автобусов, и нет.К октябрю этого года, по словам Шеюхина, количество ДТП по вине водителей автобусов снизилось на 34%, погибших - на 36%, раненых - на 37% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).

https://ria.ru/20201117/metro-1584962258.html

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россия, транспорт, общество