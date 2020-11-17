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ГИБДД назвала самый безопасный транспорт в России
ГИБДД назвала самый безопасный транспорт в России
Общественный транспорт - самый безопасный в России, заявил во вторник замначальника федеральной Госавтоинспекции Николай Шеюхин. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:18
2020-11-17T12:18
россия
транспорт
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Общественный транспорт - самый безопасный в России, заявил во вторник замначальника федеральной Госавтоинспекции Николай Шеюхин."Сейчас мы можем констатировать, что общественный транспорт действительно становится наиболее безопасным", - сказал Шеюхин на международном конгрессе "Организация дорожного движения в РФ".В частности, за последние два года отмечается "достаточно значительное" снижение аварийности автобусов – это касается ДТП, которые произошли и по вине шоферов автобусов, и нет.К октябрю этого года, по словам Шеюхина, количество ДТП по вине водителей автобусов снизилось на 34%, погибших - на 36%, раненых - на 37% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).
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россия, транспорт, общество

ГИБДД назвала самый безопасный транспорт в России

12:18 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Общественный транспорт - самый безопасный в России, заявил во вторник замначальника федеральной Госавтоинспекции Николай Шеюхин.
"Сейчас мы можем констатировать, что общественный транспорт действительно становится наиболее безопасным", - сказал Шеюхин на международном конгрессе "Организация дорожного движения в РФ".
В частности, за последние два года отмечается "достаточно значительное" снижение аварийности автобусов – это касается ДТП, которые произошли и по вине шоферов автобусов, и нет.
К октябрю этого года, по словам Шеюхина, количество ДТП по вине водителей автобусов снизилось на 34%, погибших - на 36%, раненых - на 37% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).
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