https://ria.ru/20201117/tpu-1584866274.html

"Умные" имплантаты помогут восстановить кости, кожу и нервную ткань

"Умные" имплантаты помогут восстановить кости, кожу и нервную ткань

Новый тип материалов для эффективной регенерации костей, кожи и нервной ткани разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T03:00

2020-11-17T03:00

2020-11-17T03:00

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томский политехнический университет

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новый тип материалов для эффективной регенерации костей, кожи и нервной ткани разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе международного коллектива. По словам авторов, их технология позволяет придать пьезоэлектрическим полимерам новые свойства, востребованные в современной восстановительной медицине. Результаты опубликованы в журнале Applied Materials Today.Пьезоэлектрический эффект – способность некоторых материалов преобразовать энергию механической деформации в электрический заряд на поверхности. В организме человека существует множество электрочувствительных клеток и пьезоэлектрических тканей, например, костная. Как объяснили ученые ТПУ, материалы с пьезоэлектрическими свойствами, близкими тканям человека, все более широко используются в современной восстановительной медицине.Однако пьезополимеры, обладающие нужными свойствами, плохо смачиваются водой и биологическими средами, что препятствуют сцеплению клеток с их поверхностью для эффективной регенерации тканей. Распространенные методы улучшения смачиваемости, по словам ученых ТПУ, приводят к существенному ухудшению пьезоэлектрического отклика. Разработанный ими метод модификации поверхности полимеров полностью лишен этого недостатка."Организм имеет возможность восстанавливать костную ткань с помощью электростимуляции клеточных процессов. Имплантат, обладающий пьезоэлектрическими свойствами, позволяет ускорить восстановление таких дефектов кости, как переломы или трещины. Разработанный нами метод изменения поверхности имплантатов – нанесение тонкого слоя особых органических молекул – не только улучшает смачиваемость и реакцию клеток, но и не меняет пьезоэлектрические свойства материала-основы", – объяснил директор научно-исследовательского центра "Физическое материаловедение и композитные материалы" исследовательской школы химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ) ТПУ Роман Сурменев.Добиться улучшения характеристик полимеров удалось за счет нанесения покрытия из ароматических солей диазония, сообщили ученые ТПУ. В работе использовался поли-3-оксибутират, который является биосовместимым и биоразлагаемым пьезоэлектриком, широко применяемым в медицинской практике.Наличие на поверхности имплантата пьезоэлектрического заряда, формирующего электрические поля при контакте с тканями организма и тем самым активирующего определенные типы клеток, по словам ученых, позволяет отнести разработку к новому поколению "умных" медицинских материалов. Модифицированные таким образом пьезополимеры можно применять для восстановления костей, кожи и даже нервной ткани, уверены ученые ТПУ.Исследование проводилось при поддержке РНФ (№18-73-10050) совместно со специалистами Гентского университета (Бельгия). В дальнейшем научный коллектив продолжит исследование свойств полученных материалов, а также разработает на основе представленного метода технологию "загрузки" лекарственных средств на поверхность и в объем имплантата для более эффективной регенерации поврежденных тканей.

https://ria.ru/20191128/1561674515.html

https://ria.ru/20190404/1552358705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, бельгия