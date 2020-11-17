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СК возбудил дело против сотрудника компании, связанной с мэром Томска
СК возбудил дело против сотрудника компании, связанной с мэром Томска
СК возбудил уголовное дело о мошенничестве с землей на сумму свыше 1 миллиона рублей против сотрудника компании "Томское пиво", связанной с арестованным мэром... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T09:12
2020-11-17T09:12
задержание мэра томска
иван кляйн
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о мошенничестве с землей на сумму свыше 1 миллиона рублей против сотрудника компании "Томское пиво", связанной с арестованным мэром Томска Иваном Кляйном."Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОАО "Томское пиво", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере"… По ходатайству следователя суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, введя в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории Томска, на основании которого ОАО "Томское пиво" получило право собственности на них по заниженной стоимости. Предпринимателю причинен материальный ущерб "в сумме более одного миллиона рублей", отмечает СК.Кляйна 13 ноября задержали на рабочем месте. Следователи регионального управления СК РФ на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Кировский районный суд 14 ноября по ходатайству следствия заключил Кляйна под стражу на два месяца. Свою вину градоначальник не признал.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. С 1994 года возглавлял компанию "Томское пиво", а после перехода на государственную службу, по крайней мере де-юре, отошел от управления компанией.
https://ria.ru/20201117/klyayn-1584929264.html
https://ria.ru/20201113/tomsk-1584440542.html
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задержание мэра томска, иван кляйн, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия

СК возбудил дело против сотрудника компании, связанной с мэром Томска

09:12 17.11.2020
 
© СК РФЗадержание мэра Томска Ивана Кляйна. Кадр видео
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о мошенничестве с землей на сумму свыше 1 миллиона рублей против сотрудника компании "Томское пиво", связанной с арестованным мэром Томска Иваном Кляйном.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОАО "Томское пиво", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере"… По ходатайству следователя суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.
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07:31
ЕР приостановила членство в партии арестованного мэра Томска
По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, введя в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории Томска, на основании которого ОАО "Томское пиво" получило право собственности на них по заниженной стоимости. Предпринимателю причинен материальный ущерб "в сумме более одного миллиона рублей", отмечает СК.
Кляйна 13 ноября задержали на рабочем месте. Следователи регионального управления СК РФ на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Кировский районный суд 14 ноября по ходатайству следствия заключил Кляйна под стражу на два месяца. Свою вину градоначальник не признал.
Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 12:23
Момент задержания мэра Томска сняли на видео
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. С 1994 года возглавлял компанию "Томское пиво", а после перехода на государственную службу, по крайней мере де-юре, отошел от управления компанией.
 
Задержание мэра ТомскаИван КляйнТомское пивоСледственный комитет России (СК РФ)ТомскПроисшествия
 
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