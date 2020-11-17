https://ria.ru/20201117/tiktok-1585029206.html

TikTok запустил новые функции для родительского контроля

TikTok запустил новые функции для родительского контроля

Социальная сеть TikTok запускает новые инструменты для родительского контроля, которые позволят обезопасить от нежелательного контента и подписчиков, сообщили... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:28

2020-11-17T16:28

2020-11-17T16:28

tiktok

технологии

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Социальная сеть TikTok запускает новые инструменты для родительского контроля, которые позволят обезопасить от нежелательного контента и подписчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети."TikTok анонсирует расширенный функционал родительского контроля. В рамках обновлений инструмента "Семейные настройки" родители смогут поддержать подростков в их творческих начинаниях и защитить от нежелательного контента и внимания в TikTok, при этом не нарушая их личные границы.В частности, TikTok ввел функцию "Поиск", которая позволяет ограничить подростку возможность искать видеоролики, пользователей, хештеги или музыку. "По усмотрению родителей ему будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные подписчики", - пояснили в компании.Кроме того, теперь родители могут установить, кто может комментировать видео подростка - все пользователи TikTok или только одобренные подписчики. Также эту возможность можно отключить. "Благодаря данной настройке ребенок будет защищен от нежелательного внимания со стороны других пользователей", - объяснили в TikTok.Еще один новый инструмент – "видимость аккаунта" - предоставляет взрослым возможность определить, будет ли аккаунт ребенка публичным или частным - в этом случае они решают, кто может видеть аккаунт ребенка. Кроме того, родители смогут ограничить для остальных пользователей видимость раздела с видеороликами, которые понравились их ребенку.При этом в компании подчеркнули, что функция "Семейные настройки" не дает родителям доступа к содержанию его личной переписки.TikTok в апреле запустил функцию "Семейные настройки", которая дает родителям возможность соединить свою учетную запись с учетной записью ребенка и получить доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности его аккаунта. Так, взрослые могут установить, сколько времени их ребенок может ежедневно проводить в приложении, включить "Безопасный режим", чтобы ограничить его от нежелательного контента, а также контролировать настройки личной переписки, чтобы определить список пользователей, которые могут отправлять сообщения на связанную учетную запись, или же полностью отключить эту функцию.TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/tiktok-1584498330.html

https://ria.ru/20201005/pervyy-tiktok-1578216095.html

https://ria.ru/20200920/tiktok-1577498115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, технологии, в мире