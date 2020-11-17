Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/tiktok-1585029206.html
TikTok запустил новые функции для родительского контроля
TikTok запустил новые функции для родительского контроля
Социальная сеть TikTok запускает новые инструменты для родительского контроля, которые позволят обезопасить от нежелательного контента и подписчиков, сообщили... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:28
2020-11-17T16:28
tiktok
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571088723_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_59f26e8131f1fc245e8b07b856b7af76.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Социальная сеть TikTok запускает новые инструменты для родительского контроля, которые позволят обезопасить от нежелательного контента и подписчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети."TikTok анонсирует расширенный функционал родительского контроля. В рамках обновлений инструмента "Семейные настройки" родители смогут поддержать подростков в их творческих начинаниях и защитить от нежелательного контента и внимания в TikTok, при этом не нарушая их личные границы.В частности, TikTok ввел функцию "Поиск", которая позволяет ограничить подростку возможность искать видеоролики, пользователей, хештеги или музыку. "По усмотрению родителей ему будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные подписчики", - пояснили в компании.Кроме того, теперь родители могут установить, кто может комментировать видео подростка - все пользователи TikTok или только одобренные подписчики. Также эту возможность можно отключить. "Благодаря данной настройке ребенок будет защищен от нежелательного внимания со стороны других пользователей", - объяснили в TikTok.Еще один новый инструмент – "видимость аккаунта" - предоставляет взрослым возможность определить, будет ли аккаунт ребенка публичным или частным - в этом случае они решают, кто может видеть аккаунт ребенка. Кроме того, родители смогут ограничить для остальных пользователей видимость раздела с видеороликами, которые понравились их ребенку.При этом в компании подчеркнули, что функция "Семейные настройки" не дает родителям доступа к содержанию его личной переписки.TikTok в апреле запустил функцию "Семейные настройки", которая дает родителям возможность соединить свою учетную запись с учетной записью ребенка и получить доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности его аккаунта. Так, взрослые могут установить, сколько времени их ребенок может ежедневно проводить в приложении, включить "Безопасный режим", чтобы ограничить его от нежелательного контента, а также контролировать настройки личной переписки, чтобы определить список пользователей, которые могут отправлять сообщения на связанную учетную запись, или же полностью отключить эту функцию.TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/tiktok-1584498330.html
https://ria.ru/20201005/pervyy-tiktok-1578216095.html
https://ria.ru/20200920/tiktok-1577498115.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571088723_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2d0abdd4e76a76460b3603b38e8b8794.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, технологии, в мире

TikTok запустил новые функции для родительского контроля

16:28 17.11.2020
 
© Depositphotos / kleberpicuiМальчик в наушниках
Мальчик в наушниках - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Depositphotos / kleberpicui
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости/Прайм. Социальная сеть TikTok запускает новые инструменты для родительского контроля, которые позволят обезопасить от нежелательного контента и подписчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
"TikTok анонсирует расширенный функционал родительского контроля. В рамках обновлений инструмента "Семейные настройки" родители смогут поддержать подростков в их творческих начинаниях и защитить от нежелательного контента и внимания в TikTok, при этом не нарушая их личные границы.
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 15:36
В США отложили блокировку TikTok
В частности, TikTok ввел функцию "Поиск", которая позволяет ограничить подростку возможность искать видеоролики, пользователей, хештеги или музыку. "По усмотрению родителей ему будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные подписчики", - пояснили в компании.
Кроме того, теперь родители могут установить, кто может комментировать видео подростка - все пользователи TikTok или только одобренные подписчики. Также эту возможность можно отключить. "Благодаря данной настройке ребенок будет защищен от нежелательного внимания со стороны других пользователей", - объяснили в TikTok.
Еще один новый инструмент – "видимость аккаунта" - предоставляет взрослым возможность определить, будет ли аккаунт ребенка публичным или частным - в этом случае они решают, кто может видеть аккаунт ребенка. Кроме того, родители смогут ограничить для остальных пользователей видимость раздела с видеороликами, которые понравились их ребенку.
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 12:47РИА Наука
Самым популярным в мире приложением для смартфонов оказался TikTok
При этом в компании подчеркнули, что функция "Семейные настройки" не дает родителям доступа к содержанию его личной переписки.
TikTok в апреле запустил функцию "Семейные настройки", которая дает родителям возможность соединить свою учетную запись с учетной записью ребенка и получить доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности его аккаунта. Так, взрослые могут установить, сколько времени их ребенок может ежедневно проводить в приложении, включить "Безопасный режим", чтобы ограничить его от нежелательного контента, а также контролировать настройки личной переписки, чтобы определить список пользователей, которые могут отправлять сообщения на связанную учетную запись, или же полностью отключить эту функцию.
TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 03:17
Трамп одобрил покупку TikTok корпорацией Oracle
 
TikTokТехнологииВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Лоза подал в суд на Шнурова
10:54СК опроверг слухи о задержании жены мэра Томска
10:54В МИД прокомментировали отказ Баку обсуждать статус Карабаха
10:54Чиновники рассказали, когда в Крыму планируется ввести курортный сбор
10:51Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
Лента новостейМолния