https://ria.ru/20201117/telefon-1584924028.html

Специалист рассказал о выгодах, которые можно извлечь из старого телефона

Специалист рассказал о выгодах, которые можно извлечь из старого телефона

Отказываться от старого смартфона, если необходимость использовать его по прямому назначению отпала, не стоит. Он может пригодиться в быту: даже при... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T02:22

2020-11-17T02:22

2020-11-17T02:22

смартфоны

синергия

антон аверин

мобильный телефон

технологии

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Отказываться от старого смартфона, если необходимость использовать его по прямому назначению отпала, не стоит. Он может пригодиться в быту: даже при использовании минимума функций у него есть множество вариантов применения, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института Информационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.Еще один вариант – использование старого смартфона в качестве пульта для телевизора. Для этого нужно загрузить на устройство приложение, имеющееся у каждого стримингового сервера, привязать к нему свою учетную запись и управлять телевизором, как с обычного пульта, рекомендует он. Кроме этого, отслужившее свое устройство можно использовать в качестве музыкальной колонки или будильника. Для этого также достаточно минимального функционала, который есть у каждого телефона."Если вы все же решили реализовать старый смартфон, то советую просмотреть интернет-сервисы для продажи вещей, предварительно изучив идентичные объявления, а затем выгодно продать гаджет", - подытожил Аверин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/smartfon-1584787395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смартфоны, синергия, антон аверин, мобильный телефон, технологии