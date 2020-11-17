https://ria.ru/20201117/telefon-1584924028.html
Специалист рассказал о выгодах, которые можно извлечь из старого телефона
Специалист рассказал о выгодах, которые можно извлечь из старого телефона
Отказываться от старого смартфона, если необходимость использовать его по прямому назначению отпала, не стоит. Он может пригодиться в быту: даже при... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T02:22
2020-11-17T02:22
2020-11-17T02:22
смартфоны
синергия
антон аверин
мобильный телефон
технологии
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Отказываться от старого смартфона, если необходимость использовать его по прямому назначению отпала, не стоит. Он может пригодиться в быту: даже при использовании минимума функций у него есть множество вариантов применения, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института Информационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.Еще один вариант – использование старого смартфона в качестве пульта для телевизора. Для этого нужно загрузить на устройство приложение, имеющееся у каждого стримингового сервера, привязать к нему свою учетную запись и управлять телевизором, как с обычного пульта, рекомендует он. Кроме этого, отслужившее свое устройство можно использовать в качестве музыкальной колонки или будильника. Для этого также достаточно минимального функционала, который есть у каждого телефона."Если вы все же решили реализовать старый смартфон, то советую просмотреть интернет-сервисы для продажи вещей, предварительно изучив идентичные объявления, а затем выгодно продать гаджет", - подытожил Аверин.
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смартфоны, синергия, антон аверин, мобильный телефон, технологии
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости.
Отказываться от старого смартфона, если необходимость использовать его по прямому назначению отпала, не стоит. Он может пригодиться в быту: даже при использовании минимума функций у него есть множество вариантов применения, рассказал агентству "Прайм"
заместитель директора Института Информационных Технологий Университета "Синергия
" Антон Аверин
.
"Старый телефон можно использовать в качестве навигатора для автомобиля или в качестве видеорегистратора, системы видеонаблюдения\видеоняни. Также гаджет можно переделать под портативный телевизор", - отмечает эксперт.
Еще один вариант – использование старого смартфона в качестве пульта для телевизора. Для этого нужно загрузить на устройство приложение, имеющееся у каждого стримингового сервера, привязать к нему свою учетную запись и управлять телевизором, как с обычного пульта, рекомендует он.
Кроме этого, отслужившее свое устройство можно использовать в качестве музыкальной колонки или будильника. Для этого также достаточно минимального функционала, который есть у каждого телефона.
"Если вы все же решили реализовать старый смартфон, то советую просмотреть интернет-сервисы для продажи вещей, предварительно изучив идентичные объявления, а затем выгодно продать гаджет", - подытожил Аверин.