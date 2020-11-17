https://ria.ru/20201117/svyaznoy-1584928480.html
"Связной" начал продавать подержанные смартфоны
"Связной" начал продавать подержанные смартфоны
"Связной" начал продавать в своем интернет-магазине подержанные смартфоны, принятые по trade-in и прошедшие сервисное обслуживание; их стоимость будет до 60%... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T07:09
2020-11-17T07:09
2020-11-17T07:45
россия
связной
экономика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Связной" начал продавать в своем интернет-магазине подержанные смартфоны, принятые по trade-in и прошедшие сервисное обслуживание; их стоимость будет до 60% ниже, чем у новых устройств, сообщили РИА Новости в компании.Партнером "Связного" выступает сервис Smart Bazar (ООО "Цифровые девайсы" - СП "Мегафон Ритейла" и бывших топ-менеджеров "Магнита" Хачатура Помбухчана и Ильи Саттарова), который специализируется на выкупе, восстановлении и продаже телекоммуникационных устройств.Гендиректор ООО "Цифровые девайсы" Александр Ельчин заверил, что сервис проводит уникальную проверку устройств по 55 параметрам, что практически сводит к нулю появление в продаже неисправных смартфонов. Он добавил, что услуга позволит популяризировать рынок бывших в употреблении смартфонов и развеять сомнения покупателей в отношении этих устройств."Рынок подержанных смартфонов имеет большой потенциал. Такое устройство стоит до 60% дешевле нового, что, безусловно, должно привлечь покупателей. Мы даём возможность нашим клиентам получить желанный смартфон с минимальными затратами", — отметил директор по сервису компании "Связной" Андрей Агапов, слова которого передала пресс-служба компании.Конкуренты не планируютДругие ритейлеры электроники пока не планируют продавать подержанные смартфоны.Так, в группе "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что в этих торговых сетях на данный момент делают ставку на новые устройства и видят растущий спрос в высоком ценовом сегменте смартфонов. В компании напомнили, что в рамках программы trade-in в "М.Видео" и "Эльдорадо" можно обменять старые устройства на новые со скидкой до 50 тысяч рублей. Продажи смартфонов по программе trade-in в "М.Видео" выросли в 20 раз за год, благодаря автоматической оценке старых гаджетов с помощью специального ПО, добавили в компании.В пресс-службе "Билайна" сказали, что компания также не планирует продавать подержанные устройства в свей рознице. "На сегодняшний день "Билайн" предоставляет своим клиентам скидку на покупку новых смартфонов, сдав старые устройства по программе trade-in. В перспективе мы рассматриваем различные варианты расширения программы trade-in. Планов продавать подержанные смартфоны у нас пока нет", - сказали в пресс-службе "Билайна".Гендиректор "Мегафон Ритейла" Андрей Левыкин заявил, что компания сотрудничает со Smart Bazar, передавая ему подержанные устройства. "Разумное потребление – актуальный тренд, и возможность приобрести качественный смартфон с гарантией по низкой стоимости - актуальна для многих. Мы передаем Smart Bazar лучшие устройства, полученные в рамках программы trade-in в салонах "Мегафон Ритейл", а также новые витринные образцы", - сказал Левыкин.
https://realty.ria.ru/20200717/1574495380.html
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россия, связной, экономика
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
"Связной
" начал продавать в своем интернет-магазине подержанные смартфоны, принятые по trade-in и прошедшие сервисное обслуживание; их стоимость будет до 60% ниже, чем у новых устройств, сообщили РИА Новости в компании.
Партнером "Связного" выступает сервис Smart Bazar (ООО "Цифровые девайсы" - СП "Мегафон
Ритейла" и бывших топ-менеджеров "Магнита" Хачатура Помбухчана и Ильи Саттарова), который специализируется на выкупе, восстановлении и продаже телекоммуникационных устройств.
"Принятые по программе trade-in смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис – диагностику, тестирование, при необходимости замену аккумуляторов, экранов и других компонентов, а также сертификацию. Кроме того, специалисты сервиса проводят полную юридическую проверку. Клиент получает смартфон c гарантией, который отвечает всем требованиям производителей и практически ничем не отличается от нового", – уточнили в "Связном".
Гендиректор ООО "Цифровые девайсы" Александр Ельчин заверил, что сервис проводит уникальную проверку устройств по 55 параметрам, что практически сводит к нулю появление в продаже неисправных смартфонов. Он добавил, что услуга позволит популяризировать рынок бывших в употреблении смартфонов и развеять сомнения покупателей в отношении этих устройств.
"Рынок подержанных смартфонов имеет большой потенциал. Такое устройство стоит до 60% дешевле нового, что, безусловно, должно привлечь покупателей. Мы даём возможность нашим клиентам получить желанный смартфон с минимальными затратами", — отметил директор по сервису компании "Связной" Андрей Агапов, слова которого передала пресс-служба компании.
Конкуренты не планируют
Другие ритейлеры электроники пока не планируют продавать подержанные смартфоны.
Так, в группе "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что в этих торговых сетях на данный момент делают ставку на новые устройства и видят растущий спрос в высоком ценовом сегменте смартфонов. В компании напомнили, что в рамках программы trade-in в "М.Видео
" и "Эльдорадо
" можно обменять старые устройства на новые со скидкой до 50 тысяч рублей. Продажи смартфонов по программе trade-in в "М.Видео" выросли в 20 раз за год, благодаря автоматической оценке старых гаджетов с помощью специального ПО, добавили в компании.
В пресс-службе "Билайна
" сказали, что компания также не планирует продавать подержанные устройства в свей рознице. "На сегодняшний день "Билайн" предоставляет своим клиентам скидку на покупку новых смартфонов, сдав старые устройства по программе trade-in. В перспективе мы рассматриваем различные варианты расширения программы trade-in. Планов продавать подержанные смартфоны у нас пока нет", - сказали в пресс-службе "Билайна".
Гендиректор "Мегафон Ритейла" Андрей Левыкин заявил, что компания сотрудничает со Smart Bazar, передавая ему подержанные устройства. "Разумное потребление – актуальный тренд, и возможность приобрести качественный смартфон с гарантией по низкой стоимости - актуальна для многих. Мы передаем Smart Bazar лучшие устройства, полученные в рамках программы trade-in в салонах "Мегафон Ритейл", а также новые витринные образцы", - сказал Левыкин.