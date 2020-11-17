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Сергей Светлаков выписался из больницы

Сергей Светлаков выписался из больницы

Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил, что выписался из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусом. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T22:48

2020-11-17T22:48

2020-11-18T05:10

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей светлаков

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил, что выписался из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусом.В среду на прошлой неделе Светлаков сказал РИА Новости, что госпитализирован в больницу с коронавирусом. По его словам, было небольшое поражение в легких и температура.Светлаков известен участием в таких проектах, как "Наша Russia", "Прожекторперисхилтон", "Comedy-баттл", ролям в фильмах "Горько!", "Елки", "Жених".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей светлаков