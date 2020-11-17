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Сергей Светлаков выписался из больницы
Сергей Светлаков выписался из больницы
Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил, что выписался из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусом. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T22:48
2020-11-17T22:48
2020-11-18T05:10
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей светлаков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил, что выписался из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусом.В среду на прошлой неделе Светлаков сказал РИА Новости, что госпитализирован в больницу с коронавирусом. По его словам, было небольшое поражение в легких и температура.Светлаков известен участием в таких проектах, как "Наша Russia", "Прожекторперисхилтон", "Comedy-баттл", ролям в фильмах "Горько!", "Елки", "Жених".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей светлаков
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил, что выписался из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусом.
"Я дома. Всем здоровья и не унывать!" - написал шоумен в Instagram.
В среду на прошлой неделе Светлаков сказал РИА Новости, что госпитализирован в больницу с коронавирусом. По его словам, было небольшое поражение в легких и температура.
Светлаков известен участием в таких проектах, как "Наша Russia", "Прожекторперисхилтон", "Comedy-баттл", ролям в фильмах "Горько!", "Елки", "Жених".