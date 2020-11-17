https://ria.ru/20201117/sudy-1584921432.html

Все конституционные суды регионов упразднят к 2023 году

Все конституционные суды регионов упразднят к 2023 году

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации будут упразднены до 1 января 2023 года, это следует из поправки к проекту об основаниях... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T00:43

2020-11-17T00:43

2020-11-17T08:25

россия

общество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации будут упразднены до 1 января 2023 года, это следует из поправки к проекту об основаниях досрочного прекращения полномочий судей, одобренной комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.Ранее президент Владимир Путин внес в нижнюю палату законопроекты, которые позволяют досрочно прекращать полномочия судьи в случае утраты им российского гражданства или совершения порочащего честь поступка. Профильный комитет Госдумы подготовил ряд поправок к проектам и рекомендовал палате одобрить инициативы во втором чтении. Их рассмотрят на заседании 18 ноября.Согласно одной из поправок, авторами которой стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, "до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются".Кроме того, со дня вступления закона в силу в такие суды не будут назначать новых судей. При этом бывшим судьям сохранят все социальные гарантии.Также согласно поправке, регионы получат право создавать конституционные советы, действующие при законодательных (представительных) органах в данных субъектах.На прошлой неделе Путин подписал федеральный конституционный закон о Конституционном суде (КС) России, который стал развитием внесенных в Конституцию поправок. Закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Конституционный суд может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.

https://ria.ru/20201017/dogovory-1580312209.html

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