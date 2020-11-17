Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201117/sud-1585069661.html
В Подмосковье судят бизнесменов за миллиардный ущерб от незаконной свалки
В Подмосковье судят бизнесменов за миллиардный ущерб от незаконной свалки
Прокуратура Московской области направила в суд дело в отношении двух бизнесменов, организовавших незаконное размещение опасных отходов, нанесшее ущерб более чем РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T19:25
2020-11-17T19:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
отходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155679/39/1556793953_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d94348b0181ef8662da2f180ccc66aae.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Прокуратура Московской области направила в суд дело в отношении двух бизнесменов, организовавших незаконное размещение опасных отходов, нанесшее ущерб более чем на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих граждан. Они обвиняются в совершении преступления… незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2016-2019 годах обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно занимались сбором и размещением отходов IV класса опасности на земельном участке вблизи деревни Вишняково Богородского городского округа. На этом бизнесмены заработали более 13 миллионов рублей. При этом ущерб государству превысил 1 миллиард рублей.Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, отмечают в прокуратуре.
https://ria.ru/20201103/byudzhet-1582862533.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155679/39/1556793953_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_53e5e6683513fcdec41633ae01a57a43.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), отходы

В Подмосковье судят бизнесменов за миллиардный ущерб от незаконной свалки

19:25 17.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Прокуратура Московской области направила в суд дело в отношении двух бизнесменов, организовавших незаконное размещение опасных отходов, нанесшее ущерб более чем на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих граждан. Они обвиняются в совершении преступления… незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2016-2019 годах обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно занимались сбором и размещением отходов IV класса опасности на земельном участке вблизи деревни Вишняково Богородского городского округа. На этом бизнесмены заработали более 13 миллионов рублей. При этом ущерб государству превысил 1 миллиард рублей.
Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, отмечают в прокуратуре.
Зампредседателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 16:37Новости Подмосковья
Порядка 100 млрд рублей выделят на социальную сферу в Московской области
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Отходы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Лоза подал в суд на Шнурова
10:54СК опроверг слухи о задержании жены мэра Томска
10:54В МИД прокомментировали отказ Баку обсуждать статус Карабаха
10:54Чиновники рассказали, когда в Крыму планируется ввести курортный сбор
10:51Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
Лента новостейМолния