https://ria.ru/20201117/sud-1585069661.html

В Подмосковье судят бизнесменов за миллиардный ущерб от незаконной свалки

В Подмосковье судят бизнесменов за миллиардный ущерб от незаконной свалки

Прокуратура Московской области направила в суд дело в отношении двух бизнесменов, организовавших незаконное размещение опасных отходов, нанесшее ущерб более чем РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T19:25

2020-11-17T19:25

2020-11-17T19:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

отходы

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Прокуратура Московской области направила в суд дело в отношении двух бизнесменов, организовавших незаконное размещение опасных отходов, нанесшее ущерб более чем на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих граждан. Они обвиняются в совершении преступления… незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2016-2019 годах обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно занимались сбором и размещением отходов IV класса опасности на земельном участке вблизи деревни Вишняково Богородского городского округа. На этом бизнесмены заработали более 13 миллионов рублей. При этом ущерб государству превысил 1 миллиард рублей.Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, отмечают в прокуратуре.

https://ria.ru/20201103/byudzhet-1582862533.html

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московская область (подмосковье), отходы