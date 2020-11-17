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Мособлсуд дал 14 лет колонии убийце следователя Шишкиной
Мособлсуд дал 14 лет колонии убийце следователя Шишкиной
Мособлсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова за убийство следователя МВД Евгении Шишкиной, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:07
2020-11-17T18:23
ярослав сумбаев
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
московский областной суд
московская область (подмосковье)
красногорский район
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мособлсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова за убийство следователя МВД Евгении Шишкиной, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.Преступление было совершено в Подмосковье в октябре 2018 года.Суд признал Абдулазизова виновным в незаконном приобретении оружия и заказном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 222 УК России и пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса.Абдулазизов полностью признал вину в совершенном преступлении. При проверке показаний в Москве-реке нашли выброшенные пистолет и патроны. На частях оружия, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, остались следы исполнителя убийства.Как сообщила РИА Новости адвокат Елена Сыропятова, представляющая сына Шишкиной, суд также удовлетворил иск о компенсации морального вреда, постановив взыскать с осужденного один миллион рублей в пользу потерпевшего.Подполковник юстиции Евгения Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД России на транспорте по Центральному федеральному округу.Из обвинительного заключения следует, что утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья Шишкина вышла из дома к парковке, когда к ней подбежал Абдулазизов и несколько раз выстрелил. Женщина скончалась на месте.Следствие считает заказчиком IT-специалиста Ярослава Сумбаева, нашедшего исполнителей убийства в даркнете. По версии СК, мотивом стала месть: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, по которому Сумбаев проходил обвиняемым.Согласно материалам дела, Сумбаев привлек Абдулазизова и Ивана Кочеткова, которому поручил собрать информацию о Шишкиной и разработать план путей отхода. Кочетков был объявлен в розыск и в мае задержан в Тбилиси, идет процедура его экстрадиции. Он же, по данным следствия, в январе 2018 года по указанию Сумбаева поджег автомобиль Шишкиной, чтобы запугать и вынудить ее прекратить уголовное преследование Сумбаева, а позже угрожал ей в мессенджере.Дело в отношении еще одного, несовершеннолетнего фигуранта сейчас слушается в Красногорском суде. Через него, по версии следствия, Сумбаев разместил объявление в даркнете и поддерживал связь с исполнителями.В ноябре 2018 года Сумбаев был задержан с поддельным паспортом в Грузии, впоследствии экстрадирован в Россию, сейчас находится под стражей, расследование в отношении него продолжается.
https://ria.ru/20201030/ubiystvo-1582332881.html
https://ria.ru/20201116/draka-1584779354.html
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ярослав сумбаев, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, московская область (подмосковье), красногорский район, происшествия

Мособлсуд дал 14 лет колонии убийце следователя Шишкиной

15:07 17.11.2020 (обновлено: 18:23 17.11.2020)
 
© СК РФАбдулазиз Абдулазизов. Кадр видео
Абдулазиз Абдулазизов. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мособлсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова за убийство следователя МВД Евгении Шишкиной, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
Преступление было совершено в Подмосковье в октябре 2018 года.
Суд признал Абдулазизова виновным в незаконном приобретении оружия и заказном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 222 УК России и пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса.
Абдулазизов полностью признал вину в совершенном преступлении. При проверке показаний в Москве-реке нашли выброшенные пистолет и патроны. На частях оружия, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, остались следы исполнителя убийства.
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Как сообщила РИА Новости адвокат Елена Сыропятова, представляющая сына Шишкиной, суд также удовлетворил иск о компенсации морального вреда, постановив взыскать с осужденного один миллион рублей в пользу потерпевшего.
Подполковник юстиции Евгения Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД России на транспорте по Центральному федеральному округу.
Из обвинительного заключения следует, что утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья Шишкина вышла из дома к парковке, когда к ней подбежал Абдулазизов и несколько раз выстрелил. Женщина скончалась на месте.
Следствие считает заказчиком IT-специалиста Ярослава Сумбаева, нашедшего исполнителей убийства в даркнете. По версии СК, мотивом стала месть: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, по которому Сумбаев проходил обвиняемым.
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Согласно материалам дела, Сумбаев привлек Абдулазизова и Ивана Кочеткова, которому поручил собрать информацию о Шишкиной и разработать план путей отхода. Кочетков был объявлен в розыск и в мае задержан в Тбилиси, идет процедура его экстрадиции. Он же, по данным следствия, в январе 2018 года по указанию Сумбаева поджег автомобиль Шишкиной, чтобы запугать и вынудить ее прекратить уголовное преследование Сумбаева, а позже угрожал ей в мессенджере.
Дело в отношении еще одного, несовершеннолетнего фигуранта сейчас слушается в Красногорском суде. Через него, по версии следствия, Сумбаев разместил объявление в даркнете и поддерживал связь с исполнителями.
В ноябре 2018 года Сумбаев был задержан с поддельным паспортом в Грузии, впоследствии экстрадирован в Россию, сейчас находится под стражей, расследование в отношении него продолжается.
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