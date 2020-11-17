https://ria.ru/20201117/sud-1585010454.html

Мособлсуд дал 14 лет колонии убийце следователя Шишкиной

Мособлсуд дал 14 лет колонии убийце следователя Шишкиной

Мособлсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова за убийство следователя МВД Евгении Шишкиной, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:07

2020-11-17T15:07

2020-11-17T18:23

ярослав сумбаев

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

московский областной суд

московская область (подмосковье)

красногорский район

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мособлсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова за убийство следователя МВД Евгении Шишкиной, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.Преступление было совершено в Подмосковье в октябре 2018 года.Суд признал Абдулазизова виновным в незаконном приобретении оружия и заказном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 222 УК России и пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса.Абдулазизов полностью признал вину в совершенном преступлении. При проверке показаний в Москве-реке нашли выброшенные пистолет и патроны. На частях оружия, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, остались следы исполнителя убийства.Как сообщила РИА Новости адвокат Елена Сыропятова, представляющая сына Шишкиной, суд также удовлетворил иск о компенсации морального вреда, постановив взыскать с осужденного один миллион рублей в пользу потерпевшего.Подполковник юстиции Евгения Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД России на транспорте по Центральному федеральному округу.Из обвинительного заключения следует, что утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья Шишкина вышла из дома к парковке, когда к ней подбежал Абдулазизов и несколько раз выстрелил. Женщина скончалась на месте.Следствие считает заказчиком IT-специалиста Ярослава Сумбаева, нашедшего исполнителей убийства в даркнете. По версии СК, мотивом стала месть: Шишкина расследовала дело о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей в 2013-2014 годах, по которому Сумбаев проходил обвиняемым.Согласно материалам дела, Сумбаев привлек Абдулазизова и Ивана Кочеткова, которому поручил собрать информацию о Шишкиной и разработать план путей отхода. Кочетков был объявлен в розыск и в мае задержан в Тбилиси, идет процедура его экстрадиции. Он же, по данным следствия, в январе 2018 года по указанию Сумбаева поджег автомобиль Шишкиной, чтобы запугать и вынудить ее прекратить уголовное преследование Сумбаева, а позже угрожал ей в мессенджере.Дело в отношении еще одного, несовершеннолетнего фигуранта сейчас слушается в Красногорском суде. Через него, по версии следствия, Сумбаев разместил объявление в даркнете и поддерживал связь с исполнителями.В ноябре 2018 года Сумбаев был задержан с поддельным паспортом в Грузии, впоследствии экстрадирован в Россию, сейчас находится под стражей, расследование в отношении него продолжается.

https://ria.ru/20201030/ubiystvo-1582332881.html

https://ria.ru/20201116/draka-1584779354.html

https://ria.ru/20201117/efremov-1584956396.html

московская область (подмосковье)

красногорский район

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ярослав сумбаев, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, московская область (подмосковье), красногорский район, происшествия