Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/stepanakert-1584882984.html
"Спасибо русским солдатам": что происходит в Степанакерте
"Спасибо русским солдатам": что происходит в Степанакерте
Война постепенно уходит из Нагорного Карабаха. В Лачинском коридоре российские миротворцы сопроводили уже две колонны беженцев. Жители Степанакерта, бежавшие на РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T08:00
2020-11-17T08:00
ситуация в нагорном карабахе
обострение конфликта в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584638933_0:273:2955:1935_1400x0_80_0_0_a9be8d7b46cad3c897a1af94f02291c1.jpg
СТЕПАНАКЕРТ, 17 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Война постепенно уходит из Нагорного Карабаха. В Лачинском коридоре российские миротворцы сопроводили уже две колонны беженцев. Жители Степанакерта, бежавшие на "большую землю" после того, как азербайджанские войска заняли Шуши и возникла угроза блокады, возвращаются домой. О том, как оживает столица непризнанной республики, — в репортаже РИА Новости."Не хотели уезжать"Ночную тишину разрывает рев полицейских сирен. На центральную площадь прямо к зданию правительства Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) выкатывает шумная колонна — четыре автобуса в сопровождении двух бронетранспортеров российского миротворческого контингента. Водители отчаянно сигналят, приветствуя спящий Степанакерт. За стеклами — лица измученных долгой дорогой местных жителей. Они устало улыбаются и машут из окон встречающим их родственникам.Миротворцы помогают выгружать из автобусов вещи: спортивные сумки, картонные коробки с домашним скарбом и вечный спутник всех войн и гуманитарных катастроф — огромные клетчатые баулы. "Спасибо, что охраняли нас в дороге, — робко дотрагивается до руки одного из солдат пожилая женщина. — Благодаря вам мы смогли вернуться домой". Тот коротко бросает в ответ: "Всегда пожалуйста!"Шестидесятипятилетний Арам Степанян с супругой Ириной в статусе беженцев с октября — в те тревожные дни азербайджанские войска после тяжелых боев взяли Гадрут. Уезжали оттуда налегке, не взяв с собой практически ничего. Из Степанакерта их эвакуировали 6 ноября — в армянский Варденис."Вот, решили на старости лет попутешествовать, заняться, так сказать, экстремальным туризмом, — горько иронизирует Арам. — Теперь будем думать, как вернуться в Гадрут. Это все же наш дом, неважно под чьей он властью".Город-призракИз-за постоянных артиллерийских обстрелов Степанакерт оказался на грани гуманитарной катастрофы. Улицы пустынны, магазины, рестораны и банки закрыты, сотовая связь практически не работает, а слабый интернет есть лишь в фойе гостиницы "Армения". Однако местные власти делают все возможное, чтобы вернуть город к нормальной жизни. В мэрии каждый день раздают гуманитарную помощь — консервы, хлеб, бутылки с водой, крупу.На местном рынке разбирают завалы — результат удара "Градом". Но торговлю уже возобновили. Продавцы радушно приглашают журналистов попробовать настоящую армянскую долму."Мы этой долмой на днях ваших миротворцев угощали, — улыбается Серж, владелец небольшого кафе. — Эх, поздновато, конечно, российская армия вмешалась. По-хорошему в Арцах надо было вводить не миротворцев, а спецназ. Сирийские "бармалеи"-то никуда не делись. И черт их знает, куда они отправятся дальше. В Армению, Грузию, российский Дагестан... Азербайджан экстремистов вряд ли у себя приютит, а для турок они — пушечное мясо, в котором теперь нет никакой нужды".Хаос войныОсобенно досталось от азербайджанской артиллерии центру города. На улице Акопа Акопяна разорвался кассетный снаряд реактивной системы залпового огня "Смерч". Стены почтамта выщерблены осколками. Под ногами хрустит битое стекло, до которого еще не добрались коммунальщики. У обочины — выгоревший дотла джип с буквально вывернутой наизнанку крышкой капота. Прямое попадание суббоеприпаса. Банк неподалеку тоже сильно пострадал — выбитые окна офисов временно заложили мешками с песком.Весь фасад мебельного магазина "Орлиное гнездо" на улице Сасунци Давида в пробоинах. Внутри — развороченная осколками кровать из дорогого красного дерева. Неподалеку отсюда снаряд накрыл магазин строительных материалов. По словам местных, он горел почти двое суток.Витрины многих магазинов в центре тоже посекло осколками. Однако, к чести степанакертцев, на "халяву" никто не позарился — все товары на местах. Как сказал полицейский Ашот Вартанян, мародерства в городе не было. Только на окраинах разбирали на запчасти поврежденные от обстрелов легковушки.По улицам постоянно курсируют джипы Международного Красного Креста. Эта организация в Арцахе выступает посредником по обмену телами погибших. Только в воскресенье из-под Шуши вывезли 150 убитых армянских солдат.ВыжившиеБои за Шуши были самыми ожесточенными. Этот населенный пункт находится на возвышенности, над Степанакертом, и, если бы война продолжилась, азербайджанцы смогли бы обстреливать столицу Нагорного Карабаха прямой наводкой. Они взяли Шуши 9 ноября. Но даже после прекращения огня там оставались армянские солдаты.На въезде в Шуши — блокпост российских миротворцев. В город никого не пускают. По соглашениям, подписанным Москвой, Ереваном и Баку, вокруг населенного пункта проложат объездную дорогу, чтобы армяне могли беспрепятственно попасть в Степанакерт.Миротворцы утверждают, что временно перекрытую лачинскую трассу из Армении в столицу Арцаха скоро откроют — когда командование убедится, что караванам беженцев ничего не угрожает. Армяне ждут этого с нескрываемым нетерпением.
https://ria.ru/20201115/karabakh-1584666968.html
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584638933_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_ef13518aee75536b7206f6e4dbacbf21.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения

"Спасибо русским солдатам": что происходит в Степанакерте

08:00 17.11.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкАвтомобиль с российскими миротворцами в Степанакерте
Автомобиль с российскими миротворцами в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 17 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Война постепенно уходит из Нагорного Карабаха. В Лачинском коридоре российские миротворцы сопроводили уже две колонны беженцев. Жители Степанакерта, бежавшие на "большую землю" после того, как азербайджанские войска заняли Шуши и возникла угроза блокады, возвращаются домой. О том, как оживает столица непризнанной республики, — в репортаже РИА Новости.

"Не хотели уезжать"

Ночную тишину разрывает рев полицейских сирен. На центральную площадь прямо к зданию правительства Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) выкатывает шумная колонна — четыре автобуса в сопровождении двух бронетранспортеров российского миротворческого контингента. Водители отчаянно сигналят, приветствуя спящий Степанакерт. За стеклами — лица измученных долгой дорогой местных жителей. Они устало улыбаются и машут из окон встречающим их родственникам.
Миротворцы помогают выгружать из автобусов вещи: спортивные сумки, картонные коробки с домашним скарбом и вечный спутник всех войн и гуманитарных катастроф — огромные клетчатые баулы. "Спасибо, что охраняли нас в дороге, — робко дотрагивается до руки одного из солдат пожилая женщина. — Благодаря вам мы смогли вернуться домой". Тот коротко бросает в ответ: "Всегда пожалуйста!"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха садятся в автобус в Ереване для возвращения домой в Степанакерт
Беженцы из Нагорного Карабаха садятся в салон автобуса в Ереване во время возвращения домой в Степанакерт - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы из Нагорного Карабаха садятся в автобус в Ереване для возвращения домой в Степанакерт

"Мы уехали из Степанакерта 5 ноября, когда стало ясно, что азербайджанцы рано или поздно сюда прорвутся, — рассказывает местная жительница Ануш Петросян. У нее на руках спит младенец. — Бежать не хотели до последнего. Успели привыкнуть и к вою сирен воздушной тревоги, и к подвалам, в которых пережидали обстрелы. Но когда соседний дом накрыло снарядом, поняли: пора спасаться. Муж остался здесь, а мы с ребенком и мамой отправились в Ереван. Там нас приютили родственники. Но тут, дома, конечно, лучше".

Шестидесятипятилетний Арам Степанян с супругой Ириной в статусе беженцев с октября — в те тревожные дни азербайджанские войска после тяжелых боев взяли Гадрут. Уезжали оттуда налегке, не взяв с собой практически ничего. Из Степанакерта их эвакуировали 6 ноября — в армянский Варденис.
© РИА Новости / Андрей КоцРазрушения в Степанакерте
Разрушения в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
Разрушения в Степанакерте
"Вот, решили на старости лет попутешествовать, заняться, так сказать, экстремальным туризмом, — горько иронизирует Арам. — Теперь будем думать, как вернуться в Гадрут. Это все же наш дом, неважно под чьей он властью".

Город-призрак

Из-за постоянных артиллерийских обстрелов Степанакерт оказался на грани гуманитарной катастрофы. Улицы пустынны, магазины, рестораны и банки закрыты, сотовая связь практически не работает, а слабый интернет есть лишь в фойе гостиницы "Армения". Однако местные власти делают все возможное, чтобы вернуть город к нормальной жизни. В мэрии каждый день раздают гуманитарную помощь — консервы, хлеб, бутылки с водой, крупу.

"Все постепенно наладится, — заверяет корреспондента РИА Новости мэр Степанакерта Давид Саркисян. — Самая главная проблема сегодня — это связь. Кроме того, из-за обстрелов нарушено газоснабжение. Занимаемся этим. Во многих районах города нет горячей воды, на севере перебои с электричеством. Около 60 процентов территории Степанакерта так или иначе пострадало от обстрелов. Службы ЖКХ работают на пределе возможностей, им еще разгребать и разгребать последствия этой войны. По нашим оценкам, сейчас тут лишь 40 процентов довоенного населения".

© РИА Новости / Андрей КоцРазрушения в Степанакерте
Разрушения в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
Разрушения в Степанакерте
На местном рынке разбирают завалы — результат удара "Градом". Но торговлю уже возобновили. Продавцы радушно приглашают журналистов попробовать настоящую армянскую долму.
"Мы этой долмой на днях ваших миротворцев угощали, — улыбается Серж, владелец небольшого кафе. — Эх, поздновато, конечно, российская армия вмешалась. По-хорошему в Арцах надо было вводить не миротворцев, а спецназ. Сирийские "бармалеи"-то никуда не делись. И черт их знает, куда они отправятся дальше. В Армению, Грузию, российский Дагестан... Азербайджан экстремистов вряд ли у себя приютит, а для турок они — пушечное мясо, в котором теперь нет никакой нужды".
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкМиротворцы, сопровождающие автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
Миротворцы, сопровождающие автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Миротворцы, сопровождающие автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана

Хаос войны

Особенно досталось от азербайджанской артиллерии центру города. На улице Акопа Акопяна разорвался кассетный снаряд реактивной системы залпового огня "Смерч". Стены почтамта выщерблены осколками.
Под ногами хрустит битое стекло, до которого еще не добрались коммунальщики. У обочины — выгоревший дотла джип с буквально вывернутой наизнанку крышкой капота. Прямое попадание суббоеприпаса. Банк неподалеку тоже сильно пострадал — выбитые окна офисов временно заложили мешками с песком.
© РИА Новости / Андрей Коц Разрушения в Степанакерте
Разрушения в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
Разрушения в Степанакерте
Весь фасад мебельного магазина "Орлиное гнездо" на улице Сасунци Давида в пробоинах. Внутри — развороченная осколками кровать из дорогого красного дерева. Неподалеку отсюда снаряд накрыл магазин строительных материалов. По словам местных, он горел почти двое суток.
Витрины многих магазинов в центре тоже посекло осколками. Однако, к чести степанакертцев, на "халяву" никто не позарился — все товары на местах. Как сказал полицейский Ашот Вартанян, мародерства в городе не было. Только на окраинах разбирали на запчасти поврежденные от обстрелов легковушки.
Российские миротворцы обеспечивают безопасность монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
Прощание с Дадиванком. Миротворцы взяли под охрану древний монастырь
По улицам постоянно курсируют джипы Международного Красного Креста. Эта организация в Арцахе выступает посредником по обмену телами погибших. Только в воскресенье из-под Шуши вывезли 150 убитых армянских солдат.

Выжившие

Бои за Шуши были самыми ожесточенными. Этот населенный пункт находится на возвышенности, над Степанакертом, и, если бы война продолжилась, азербайджанцы смогли бы обстреливать столицу Нагорного Карабаха прямой наводкой. Они взяли Шуши 9 ноября. Но даже после прекращения огня там оставались армянские солдаты.

"Мы вышли оттуда только 14 ноября, — рассказывает 20-летний Арсен, рядовой армии обороны Карабаха. — После окончания боев забаррикадировались в одном из зданий. Азербайджанцы нас не трогали. В итоге нас вывезли ваши миротворцы. Мне повезло, даже не ранило. Но многие мои друзья погибли. Самое страшное на этой войне — азербайджанские беспилотники и барражирующие боеприпасы. Их не видно, не слышно, но бьют они очень точно".

На въезде в Шуши — блокпост российских миротворцев. В город никого не пускают. По соглашениям, подписанным Москвой, Ереваном и Баку, вокруг населенного пункта проложат объездную дорогу, чтобы армяне могли беспрепятственно попасть в Степанакерт.
© РИА Новости / Андрей КоцРоссийские миротворцы обеспечивают безопасность монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
Российские миротворцы обеспечивают безопасность монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
Российские миротворцы обеспечивают безопасность монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
Миротворцы утверждают, что временно перекрытую лачинскую трассу из Армении в столицу Арцаха скоро откроют — когда командование убедится, что караванам беженцев ничего не угрожает. Армяне ждут этого с нескрываемым нетерпением.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрмения
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:36В России за сутки умерли 442 человека с коронавирусом
10:35В Москве выявили 5882 новых случая заражения коронавирусом
10:34Глава Карелии допустил возможность нового локдауна в регионе
10:33В России за сутки выписали 22 055 переболевших COVID-19
10:32В России выявили 22 410 новых случаев коронавируса
10:28Армянская оппозиция хочет отменить военное положение в стране
10:26В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
10:24В Вильнюсе на территорию посольства Белоруссии бросили картошку
10:23Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
10:22"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
10:18Аскольда Запашного выписали из больницы
10:14"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
10:13Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совфеде
10:11МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
10:11РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
10:09Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
10:07Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
10:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
10:04Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших
Лента новостейМолния