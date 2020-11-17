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Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании
Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании
Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании утвержден на пятом ее заседании, которое прошло во вторник в формате видеоконференции, сообщает... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:31
2020-11-17T16:31
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании утвержден на пятом ее заседании, которое прошло во вторник в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Срок полномочий первого состава палаты, который работал с 2018 года, истек в нынешнем году. В связи с этим палатами Национального собрания Республики Беларусь и палатами Федерального Собрания РФ делегирован новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании.Члены Молодежной палаты избрали своим председателем Дмитрия Матюшенкова, его первым заместителем - Александра Бурду. Заместителями председателя стали Максим Крупейченко и Марат Озиев. Кроме того, был сформирован состав шести комиссий палаты.В заседании приняли участие депутаты - члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, члены Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.Они рассмотрели отчет о работе Молодежной палаты в 2018-2020 годах, в том числе, по развитию молодежных интеграционных инициатив, вовлечению молодежи в союзные проекты, расширению международного взаимодействия с другими молодежными объединениями. В числе представленных успешных проектов - Международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда" и акция "Классный час - о Союзном государстве".
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Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании

16:31 17.11.2020
 
© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииУтвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России
Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании утвержден на пятом ее заседании, которое прошло во вторник в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.
Срок полномочий первого состава палаты, который работал с 2018 года, истек в нынешнем году. В связи с этим палатами Национального собрания Республики Беларусь и палатами Федерального Собрания РФ делегирован новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании.
Члены Молодежной палаты избрали своим председателем Дмитрия Матюшенкова, его первым заместителем - Александра Бурду. Заместителями председателя стали Максим Крупейченко и Марат Озиев. Кроме того, был сформирован состав шести комиссий палаты.
В заседании приняли участие депутаты - члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, члены Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.
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Они рассмотрели отчет о работе Молодежной палаты в 2018-2020 годах, в том числе, по развитию молодежных интеграционных инициатив, вовлечению молодежи в союзные проекты, расширению международного взаимодействия с другими молодежными объединениями. В числе представленных успешных проектов - Международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда" и акция "Классный час - о Союзном государстве".
 
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