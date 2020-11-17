https://ria.ru/20201117/sostav-1585028407.html

Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании

Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании

Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании утвержден на пятом ее заседании, которое прошло во вторник в формате видеоконференции, сообщает... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:31

2020-11-17T16:31

2020-11-17T16:31

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании утвержден на пятом ее заседании, которое прошло во вторник в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Срок полномочий первого состава палаты, который работал с 2018 года, истек в нынешнем году. В связи с этим палатами Национального собрания Республики Беларусь и палатами Федерального Собрания РФ делегирован новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании.Члены Молодежной палаты избрали своим председателем Дмитрия Матюшенкова, его первым заместителем - Александра Бурду. Заместителями председателя стали Максим Крупейченко и Марат Озиев. Кроме того, был сформирован состав шести комиссий палаты.В заседании приняли участие депутаты - члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, члены Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.Они рассмотрели отчет о работе Молодежной палаты в 2018-2020 годах, в том числе, по развитию молодежных интеграционных инициатив, вовлечению молодежи в союзные проекты, расширению международного взаимодействия с другими молодежными объединениями. В числе представленных успешных проектов - Международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда" и акция "Классный час - о Союзном государстве".

https://ria.ru/20201110/belorussiya-1583867724.html

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