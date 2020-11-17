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В Сочи мужчина до смерти избил гостя за испачканную одежду сына
В Сочи мужчина до смерти избил гостя за испачканную одежду сына
Уголовное дело возбуждено на жителя Сочи, который до смерти избил гостя за испачканную одежду сына, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:23
2020-11-17T13:23
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Сочи, который до смерти избил гостя за испачканную одежду сына, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.По версии следствия, 30 октября 45-летний житель Сочи пришел в гости к знакомому в переулке Озерном в поселке Алексеевском. В это время мужчины выпили и поссорились из-за того, что гость испачкал одежду малолетнего сына хозяина дома."В ходе конфликта обвиняемый нанес оппоненту не менее пяти ударов руками в область головы. После этого потерпевший ушел домой. По дороге состояние мужчины ухудшилось, жители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшего в больницу. Днем 5 ноября мужчина скончался в результате причиненных ему повреждений", - говорится в сообщении.В отношении 51-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он заключен под стражу.
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сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи мужчина до смерти избил гостя за испачканную одежду сына

13:23 17.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Сочи, который до смерти избил гостя за испачканную одежду сына, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 30 октября 45-летний житель Сочи пришел в гости к знакомому в переулке Озерном в поселке Алексеевском. В это время мужчины выпили и поссорились из-за того, что гость испачкал одежду малолетнего сына хозяина дома.
"В ходе конфликта обвиняемый нанес оппоненту не менее пяти ударов руками в область головы. После этого потерпевший ушел домой. По дороге состояние мужчины ухудшилось, жители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшего в больницу. Днем 5 ноября мужчина скончался в результате причиненных ему повреждений", - говорится в сообщении.
В отношении 51-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он заключен под стражу.
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