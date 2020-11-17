https://ria.ru/20201117/snv-3-1585051559.html

Страны БРИКС подчеркнули принципиальное значение договора СНВ-3

Страны БРИКС подчеркнули принципиальное значение договора СНВ-3

Страны БРИКС подчеркивают принципиальное значение договора СНВ-3 и призывают стороны договориться в срочном порядке о его продлении, сообщается в Московской... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:44

2020-11-17T17:44

2020-11-17T17:44

брикс

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в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС подчеркивают принципиальное значение договора СНВ-3 и призывают стороны договориться в срочном порядке о его продлении, сообщается в Московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля."Мы подчеркиваем принципиальное значение Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) 2010 года для режима ядерного разоружения и нераспространения и призываем стороны договориться в срочном порядке о его продлении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html

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брикс, сша, в мире