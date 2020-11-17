https://ria.ru/20201117/slyuna-1585038126.html

Ученые впервые определили точный состав слюны

Ученые впервые определили точный состав слюны

Используя метод транскриптомики американские биологи установили, какой набор белков производит каждая пара слюнных желез и какую функцию они выполняют в составе РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T19:00

2020-11-17T19:00

2020-11-17T19:00

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сша

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Используя метод транскриптомики американские биологи установили, какой набор белков производит каждая пара слюнных желез и какую функцию они выполняют в составе слюны. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.Слюна — это сложная биологическая жидкость, состоящая из смеси различных белков, выделяемых тремя парами крупных слюнных желез — подчелюстными, околоушными и подъязычными, а также множеством мелких слюнных желез полости рта.Чтобы разобраться в механизме выработки слюны и лучше понять ее функции в организме, ученые из Университет штата Нью-Йорк в Буффало вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сначала попытались выяснить, какие белки производятся каждым типом слюнных желез."Слюна важна для дегустации, переваривания, глотания, для защиты от патогенов. Белки во рту образуют армию, которая постоянно работает, чтобы защитить нас, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Омера Гоккумена (Omer Gokcumen), доцента биологических наук в Колледже искусств и наук Университета в Буффало. — До этого у ученых было представление о белках, которые содержатся во рту, но не было полной картины их происхождения. Мы устранили этот пробел".Исследователи проследили жизненно важные белки до их источника, определив какие из них производятся основными слюнными железами, а какие поступают в полость рта извне — из эпителиальных тканей или плазмы крови.Для измерения активности генов в слюнных железах авторы использовали метод транскриптомики. Именно активность генов дает представление о производстве белка, потому что каждый ген предоставляет собой инструкцию по производству определенного белка.Это позволило ученым понять, какие белки вырабатывает каждая из желез и чем железы отличаются друг от друга с точки зрения того, что они производят. Например, выяснилось, что околоушные и подчелюстные железы вырабатывают много амилазы — фермента, который помогает переваривать крахмал, а подъязычные производят в основном трансферазы GalNAc — семейство ферментов, которые важны для запуска процесса О-гликозилирования — связывания сахаров с белками слюны. Выяснилось также, что отдельные клетки в пределах одной железы могут секретировать разные белки. "Мы показали, как разные железы вместе производят сложную жидкость организма — слюну", — говорит руководитель исследования Мари Сайту (Marie Saitou), бывший научный сотрудник Чикагского и Калифорнийского университетов, работающая сейчас в Норвежском университете естественных наук.Ученые всегда понимали, что слюну можно использовать в качестве диагностической жидкости, но не могли подступиться к этому вопросу."Одним из препятствий, мешавших прогрессу в этой области, было то, что мы не знали точно, какие белки вырабатываются слюнными железами, а какие диффундируют в слюну из окружающих тканей. Кроме того, не хватало надежного исходного уровня, стандарта нормальных значений белковых компонентов в слюне. — объясняет еще один автор статьи Стефан Рул (Stefan Ruhl), профессор Школы стоматологической медицины при Университете в Буффало. — В нашем исследовании мы сделали "снимок" того, как должны функционировать здоровые слюнные железы. Отклонения от этой картины могут указывать на болезнь".Авторы надеются, что теперь результаты их исследования откроют путь к более широкому использованию слюны в медицинской диагностике.

https://ria.ru/20201112/alkogol-1584259025.html

https://ria.ru/20201102/pitanie-1582693046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, сша