https://ria.ru/20201117/slova-1584994785.html

Лингвисты рассказали о новых словах в русском языке из-за пандемии

Лингвисты рассказали о новых словах в русском языке из-за пандемии

Ученые-лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Финляндии, Швеции и Испании выявили новые слова, появившиеся в период... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:56

2020-11-17T13:56

2020-11-17T16:57

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Ученые-лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Финляндии, Швеции и Испании выявили новые слова, появившиеся в период пандемии коронавируса."В русском лексиконе появились такие слова, как "коронавирье", "карантец", "ковидло", "макароновирус" и "гречкохайп" (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), "маскобесье", "вируспруденция", "карантэ" (умение владеть собой в самоизоляции), "расхламинго" (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделья)", — сообщили в пресс-службе УрФУ.Отмечается, что из-за пандемии появились и "номинации" людей, основанные на их отношении к вирусу: "коронапофигисты", "ковигисты", "голомордые", а также "карантье" — владельцы собак, сдающие их в аренду для прогулок.Как пояснила профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева, языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества, которая иронически передает его состояние.Новая лексика появилась также и в Финляндии, где пандемия породила десятки слов с первой частью "korona": koronavelka (государственный заем для покрытия расходов, вызванных пандемией), koronatuki (господдержка для фирм и организаций), koronakuri (коронная дисциплина), koronalinko (человек или место, эффективно распространяющие вирус вокруг себя, "суперзаражатель"), koronapakolainen (человек, сбежавший в провинцию, чтобы избежать заражения).В свою очередь, в Испании некоторые неологизмы возникали как мемы, другие — из-за отсутствия термина, который мог бы описать ситуацию или чувство соответствующим образом. В результате появились такие слова, как "коронакризис", "корониалы" (поколение, которое рождается во время карантина), "конфиттинг" (увеличение веса при отсутствии физических упражнений и наличии лишних калорий) и "балконнация" (описывает людей, оскорбляющих тех, кто ходит по улице).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/slovo-1583881761.html

https://ria.ru/20201117/lokdaun-1584970349.html

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