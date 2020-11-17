Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201117/siriya-1585087409.html
Глава Минобразования Сирии поблагодарил патриарха Кирилла за гумпомощь
Глава Минобразования Сирии поблагодарил патриарха Кирилла за гумпомощь
Министр образования Сирии доктор Дарем Таббаа направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с выражением благодарности за оказание гуманитарной... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:49
2020-11-17T21:49
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/137121/19/1371211973_0:164:3059:1885_1400x0_80_0_0_4fa3360732a9df600494de6445c22d75.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр образования Сирии доктор Дарем Таббаа направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с выражением благодарности за оказание гуманитарной помощи населению страны и за восстановление школы в дамасском районе Барза, сообщает сайт Московского патриархата."Благодарим вас и межрелигиозную рабочую группу по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии при Президентском совете по взаимодействию с религиозными объединениями за гуманитарные акции, проведенные в 2017-2020 годах. Усилия христиан и мусульман России, направляемые вашим святейшеством, вызвали благодарный отклик в сердцах многих сирийцев. Доставленная межрелигиозной группой помощь поступила населению в самые трудные годы в сирийской истории", - говорится в письме.Министр отметил, что в Сирии никогда не забудут "о том, что русский верующий народ был вместе с сирийскими братьями в это время". Продукты питания и медицинские препараты были доставлены в большом количестве и распределены среди самых нуждающихся граждан, отметил Дарем Таббаа.По его словам, особую важность имел проект восстановления школы в дамасском районе Барза."Эта школа стала примером оказанной Россией помощи Сирии и позволила более чем тысяче детей получить образование. Мы бы хотели отметить высокое качество реставрационных работ, а также скорость, с которой они были выполнены. Сирийский народ благодарен вам за помощь и желает вам доброго здравия и успехов в вашем служении на посту патриарха всея Руси", - говорится в обращении.
https://ria.ru/20201026/siriya-1581529396.html
https://ria.ru/20191030/1560396287.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/137121/19/1371211973_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_729daea853c76f0b61e347445421eec4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, сирия

Глава Минобразования Сирии поблагодарил патриарха Кирилла за гумпомощь

21:49 17.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр образования Сирии доктор Дарем Таббаа направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с выражением благодарности за оказание гуманитарной помощи населению страны и за восстановление школы в дамасском районе Барза, сообщает сайт Московского патриархата.
"Благодарим вас и межрелигиозную рабочую группу по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии при Президентском совете по взаимодействию с религиозными объединениями за гуманитарные акции, проведенные в 2017-2020 годах. Усилия христиан и мусульман России, направляемые вашим святейшеством, вызвали благодарный отклик в сердцах многих сирийцев. Доставленная межрелигиозной группой помощь поступила населению в самые трудные годы в сирийской истории", - говорится в письме.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 10:34Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион посетил авиабазу ВКС РФ в Сирии
Министр отметил, что в Сирии никогда не забудут "о том, что русский верующий народ был вместе с сирийскими братьями в это время". Продукты питания и медицинские препараты были доставлены в большом количестве и распределены среди самых нуждающихся граждан, отметил Дарем Таббаа.
По его словам, особую важность имел проект восстановления школы в дамасском районе Барза.
"Эта школа стала примером оказанной Россией помощи Сирии и позволила более чем тысяче детей получить образование. Мы бы хотели отметить высокое качество реставрационных работ, а также скорость, с которой они были выполнены. Сирийский народ благодарен вам за помощь и желает вам доброго здравия и успехов в вашем служении на посту патриарха всея Руси", - говорится в обращении.
Историческая и современная части Пальмиры - РИА Новости, 1920, 30.10.2019
30 октября 2019, 14:44Религия и мировоззрение
РПЦ призывает христиан к работе по восстановлению инфраструктуры Сирии
 
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьСирия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54СК опроверг слухи о задержании жены мэра Томска
10:54В МИД прокомментировали отказ Баку обсуждать статус Карабаха
10:54Чиновники рассказали, когда в Крыму планируется ввести курортный сбор
10:51Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
Лента новостейМолния