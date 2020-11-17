https://ria.ru/20201117/siriya-1585087409.html

Глава Минобразования Сирии поблагодарил патриарха Кирилла за гумпомощь

Глава Минобразования Сирии поблагодарил патриарха Кирилла за гумпомощь

Министр образования Сирии доктор Дарем Таббаа направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с выражением благодарности за оказание гуманитарной... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T21:49

2020-11-17T21:49

2020-11-17T21:49

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр образования Сирии доктор Дарем Таббаа направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с выражением благодарности за оказание гуманитарной помощи населению страны и за восстановление школы в дамасском районе Барза, сообщает сайт Московского патриархата."Благодарим вас и межрелигиозную рабочую группу по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии при Президентском совете по взаимодействию с религиозными объединениями за гуманитарные акции, проведенные в 2017-2020 годах. Усилия христиан и мусульман России, направляемые вашим святейшеством, вызвали благодарный отклик в сердцах многих сирийцев. Доставленная межрелигиозной группой помощь поступила населению в самые трудные годы в сирийской истории", - говорится в письме.Министр отметил, что в Сирии никогда не забудут "о том, что русский верующий народ был вместе с сирийскими братьями в это время". Продукты питания и медицинские препараты были доставлены в большом количестве и распределены среди самых нуждающихся граждан, отметил Дарем Таббаа.По его словам, особую важность имел проект восстановления школы в дамасском районе Барза."Эта школа стала примером оказанной Россией помощи Сирии и позволила более чем тысяче детей получить образование. Мы бы хотели отметить высокое качество реставрационных работ, а также скорость, с которой они были выполнены. Сирийский народ благодарен вам за помощь и желает вам доброго здравия и успехов в вашем служении на посту патриарха всея Руси", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20201026/siriya-1581529396.html

https://ria.ru/20191030/1560396287.html

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, сирия