https://ria.ru/20201117/siriya-1584987374.html

Лавров раскритиковал страны, проигнорировавшие встречу по Сирии

Лавров раскритиковал страны, проигнорировавшие встречу по Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал страны, проигнорировавшие прошедшую на прошлой неделе конференцию по сирийским беженцам в Дамаске. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:32

2020-11-17T13:32

2020-11-17T13:32

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал страны, проигнорировавшие прошедшую на прошлой неделе конференцию по сирийским беженцам в Дамаске."В целом, по нашей оценке, те страны, которые направили свои делегации, подтвердили свою заинтересованность в том, чтобы сирийский кризис был урегулирован без каких-либо попыток разыгрывать геополитические игры, комбинации, исключительно в интересах сирийского народа", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве."И те страны, которые сознательно взяли курс не просто на игнорирование этой конференции, которые сделали все, чтобы заставить своих союзников не направлять делегации на это важнейшее мероприятие, конечно, же взяли на свою совесть, я считаю, очень тяжелый грех, пошли против главного в этой жизни, главного в любом конфликте, они пошли против интересов простых людей, в данном случае простых сирийцев", - добавил министр, не уточнив, о каких именно странах идет речь.Международная конференция по вопросу возвращения беженцев прошла в Дамаске на прошлой неделе. В четверг ее участники подписали итоговое заявление, выразив решимость противостоять попыткам подрыва суверенитета и территориальной целостности САР. Кроме того, участники конференции выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса самими сирийцами при содействии ООН.Представитель ЕС по внешней политике и политики безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что Европейский союз считает проведение конференции по возвращению беженцев преждевременным, в связи с чем не собирается принимать в ней участие. Зампостпреда США при ООН Ричард Миллис в конце октября на заседании Совбеза призвал все страны отказаться от участия в конференции, заявив, что в Вашингтоне твердо убеждены в контрпродуктивности данного мероприятия. В МИД РФ назвали отказ США от участия в форуме в Дамаске двойными стандартами в отношении САР.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20201111/siriya-1584147319.html

https://ria.ru/20201111/asad-1584074322.html

https://ria.ru/20201114/obvinenie-1584583445.html

москва

сирия

сша

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жозеп боррель, исламское государство, сергей лавров, москва, сирия, оон, сша, в мире