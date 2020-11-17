https://ria.ru/20201117/sibuglemet-1584995996.html

Бывший премьер-министр Белоруссии Кобяков возглавил "Сибуглемет"

Бывший премьер-министр Белоруссии Кобяков возглавил "Сибуглемет"

Бывший премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков возглавил российскую угледобывающую группу "Сибуглемет", сообщили в пресс-службе ВЭБа. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:01

2020-11-17T14:01

2020-11-17T14:01

белгазпромбанк

вэб

андрей кобяков

таможенный союз

сибуглемет

евразийское экономическое сообщество

москва

белоруссия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/140112/88/1401128874_0:112:1934:1200_1400x0_80_0_0_076b302b486911e1e9a488c4462b0237.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков возглавил российскую угледобывающую группу "Сибуглемет", сообщили в пресс-службе ВЭБа."Бывший премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков назначен генеральным директором холдинговой компании "Группа Сибуглемет" и председателем совета директоров управляющей компании "Холдинг Сибуглемет". В новой должности Андрей Кобяков займется разработкой стратегии "Сибуглемета", будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия", - говорится в сообщении.ВЭБ является основным кредитором и владельцем холдинга "Сибуглемет", в который входят разрезы "Междуречье" и УК "Южная", шахты "Антоновская" и "Большевик", обогатительные фабрики "Междуреченская" и "Антоновская".Кобяков родился в 1960 году в Москве. В 1983 году окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе, а в 1991 году – Белорусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева и Институт политологии и социального управления КПБ. С 2000 года он работал на должностях первого заместителя премьер-министра, министра экономики Белоруссии. С марта 2003 года одновременно был членом Группы высокого уровня Единого экономического пространства, участвовал в создании Таможенного союза и Евразийского экономического союза.С декабря 2010 года Кобяков был заместителем главы администрации президента Белоруссии, с ноября 2011 года - чрезвычайным и полномочным послом республики в России и по совместительству - постоянный представитель Белоруссии при Евразийском экономическом сообществе. В августе 2012 года он возглавил администрацию президента Белоруссии, а в декабре 2014 года - сменил Михаила Мясниковича на должности премьер-министра республики. От должности Кобяков был освобожден в августе 2018 года. В 2018 году вошел в совет директоров "Белгазпромбанка".

https://realty.ria.ru/20201116/veb-1584770923.html

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгазпромбанк, вэб, андрей кобяков, таможенный союз, сибуглемет, евразийское экономическое сообщество, москва, белоруссия, общество