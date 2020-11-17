https://ria.ru/20201117/sibuglemet-1584995996.html
Бывший премьер-министр Белоруссии Кобяков возглавил "Сибуглемет"
Бывший премьер-министр Белоруссии Кобяков возглавил "Сибуглемет"
Бывший премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков возглавил российскую угледобывающую группу "Сибуглемет", сообщили в пресс-службе ВЭБа. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:01
2020-11-17T14:01
2020-11-17T14:01
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков возглавил российскую угледобывающую группу "Сибуглемет", сообщили в пресс-службе ВЭБа."Бывший премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков назначен генеральным директором холдинговой компании "Группа Сибуглемет" и председателем совета директоров управляющей компании "Холдинг Сибуглемет". В новой должности Андрей Кобяков займется разработкой стратегии "Сибуглемета", будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия", - говорится в сообщении.ВЭБ является основным кредитором и владельцем холдинга "Сибуглемет", в который входят разрезы "Междуречье" и УК "Южная", шахты "Антоновская" и "Большевик", обогатительные фабрики "Междуреченская" и "Антоновская".Кобяков родился в 1960 году в Москве. В 1983 году окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе, а в 1991 году – Белорусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева и Институт политологии и социального управления КПБ. С 2000 года он работал на должностях первого заместителя премьер-министра, министра экономики Белоруссии. С марта 2003 года одновременно был членом Группы высокого уровня Единого экономического пространства, участвовал в создании Таможенного союза и Евразийского экономического союза.С декабря 2010 года Кобяков был заместителем главы администрации президента Белоруссии, с ноября 2011 года - чрезвычайным и полномочным послом республики в России и по совместительству - постоянный представитель Белоруссии при Евразийском экономическом сообществе. В августе 2012 года он возглавил администрацию президента Белоруссии, а в декабре 2014 года - сменил Михаила Мясниковича на должности премьер-министра республики. От должности Кобяков был освобожден в августе 2018 года. В 2018 году вошел в совет директоров "Белгазпромбанка".
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белгазпромбанк, вэб, андрей кобяков, таможенный союз, сибуглемет, евразийское экономическое сообщество, москва, белоруссия, общество
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Бывший премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков
возглавил российскую угледобывающую группу "Сибуглемет
", сообщили в пресс-службе ВЭБа.
"Бывший премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков назначен генеральным директором холдинговой компании "Группа Сибуглемет" и председателем совета директоров управляющей компании "Холдинг Сибуглемет". В новой должности Андрей Кобяков займется разработкой стратегии "Сибуглемета", будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия", - говорится в сообщении.
ВЭБ
является основным кредитором и владельцем холдинга "Сибуглемет", в который входят разрезы "Междуречье" и УК "Южная", шахты "Антоновская" и "Большевик", обогатительные фабрики "Междуреченская" и "Антоновская".
"К нашему коллективу присоединился Андрей Владимирович Кобяков – мой давний товарищ, проработавший долгое время в структурах государственной власти Республики Беларусь... Андрей Владимирович займется развитием нашего крупного актива – "Сибуглемет", уверен, его управленческий опыт и стратегическое видение позволят решить ряд накопленных проблем компании, увеличить стоимость этого актива и найти профильного инвестора", - сказал председатель ВЭБа Игорь Шувалов, слова которого приводятся в релизе..
Кобяков родился в 1960 году в Москве. В 1983 году окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе, а в 1991 году – Белорусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева и Институт политологии и социального управления КПБ. С 2000 года он работал на должностях первого заместителя премьер-министра, министра экономики Белоруссии. С марта 2003 года одновременно был членом Группы высокого уровня Единого экономического пространства, участвовал в создании Таможенного союза и Евразийского экономического союза.
С декабря 2010 года Кобяков был заместителем главы администрации президента Белоруссии, с ноября 2011 года - чрезвычайным и полномочным послом республики в России и по совместительству - постоянный представитель Белоруссии при Евразийском экономическом сообществе. В августе 2012 года он возглавил администрацию президента Белоруссии, а в декабре 2014 года - сменил Михаила Мясниковича на должности премьер-министра республики. От должности Кобяков был освобожден в августе 2018 года. В 2018 году вошел в совет директоров "Белгазпромбанка".