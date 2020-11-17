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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201117/shkola-1584955681.html
Таджикские школы получили 11 тысяч книг по программе "Русский язык"
Таджикские школы получили 11 тысяч книг по программе "Русский язык"
Школы в Согдийской области Таджикистана, городах Турсунзаде, Куляб и Фархор получили в подарок 11 тысяч книг и учебных пособий от представительства... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:16
2020-11-17T11:17
религия и мировоззрение
религия
рцнк
мид таджикистана
согдийская область
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
сергей иванов (политик)
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 16 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Школы в Согдийской области Таджикистана, городах Турсунзаде, Куляб и Фархор получили в подарок 11 тысяч книг и учебных пособий от представительства Россотрудничества по линии федеральной целевой программы "Русский язык", заявил РИА Новости руководитель представительства данной организации в Душанбе Иван Иванов."В конце прошлого месяца мы вручили школам на севере, юге и на западе Таджикистана 11 тысяч книг и учебных пособий по линии федеральной целевой программы "Русский язык", - сказал Иванов.По словам Иванова, в Таджикистане он попал в тот период, когда интерес к русскому языку стал резко расти и находится сейчас на очень высоком уровне. "И со стороны властей республики, и населения спрос стабильно растет, количество желающих возрастает, люди хотят говорить на русском языке. Официально, по указанию президента, русский язык здесь – язык межнационального общения, так он и воспринимается", - отметил он.Глава представительства Россотрудничества обратил внимание на то, что на территории республики не встречал людей, которые не понимали бы его, и не могли бы ответить. "В этом году планируем в тестовом режиме запустить курсы для начинающих на базе РЦНК (российского центра науки и культуры - ред.), то есть русский как иностранный, запросы есть, в том числе от коллег из МИД о подобной возможности. Посмотрим, если будет интерес, будут ли справляться наши преподаватели", - сообщил Иванов.Он сказал, что в планах организации посетить регионы, где есть ячейки российских соотечественников, пообщаться с российскими культурными центрами, увидеть, как они живут, их надобности."Есть проект по запросу из Краснодарской области РФ по поводу бывшего православного храма в Хороге (Горно-Бадахшанская автономная область), который много лет не действует. Делали запрос в МИД Таджикистана, они сказали, что нас поддержат в этом вопросе. Мы с представителями епархии хотим туда поехать, увидеть вживую, что там происходит. Есть планы снять там художественный фильм о том, в каком состоянии там все находится и как там было", - сообщил Иванов.Он считает, что надо делать гуманитарные проекты, ведь это полезно. "С начала пандемии появилось много запросов на проведение конференции в рамках видеоформатов, не только на площадке РЦНК, но и вузах и школах", - добавил он.
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религия, рцнк, мид таджикистана, согдийская область, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сергей иванов (политик), таджикистан, в мире

Таджикские школы получили 11 тысяч книг по программе "Русский язык"

11:16 17.11.2020 (обновлено: 11:17 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняРеспубликанска школа-интернат Шахринавского района Таджикистана
Республиканска школа-интернат Шахринавского района Таджикистана - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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ДУШАНБЕ, 16 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Школы в Согдийской области Таджикистана, городах Турсунзаде, Куляб и Фархор получили в подарок 11 тысяч книг и учебных пособий от представительства Россотрудничества по линии федеральной целевой программы "Русский язык", заявил РИА Новости руководитель представительства данной организации в Душанбе Иван Иванов.
"В конце прошлого месяца мы вручили школам на севере, юге и на западе Таджикистана 11 тысяч книг и учебных пособий по линии федеральной целевой программы "Русский язык", - сказал Иванов.
По словам Иванова, в Таджикистане он попал в тот период, когда интерес к русскому языку стал резко расти и находится сейчас на очень высоком уровне. "И со стороны властей республики, и населения спрос стабильно растет, количество желающих возрастает, люди хотят говорить на русском языке. Официально, по указанию президента, русский язык здесь – язык межнационального общения, так он и воспринимается", - отметил он.
Глава представительства Россотрудничества обратил внимание на то, что на территории республики не встречал людей, которые не понимали бы его, и не могли бы ответить. "В этом году планируем в тестовом режиме запустить курсы для начинающих на базе РЦНК (российского центра науки и культуры - ред.), то есть русский как иностранный, запросы есть, в том числе от коллег из МИД о подобной возможности. Посмотрим, если будет интерес, будут ли справляться наши преподаватели", - сообщил Иванов.
Он сказал, что в планах организации посетить регионы, где есть ячейки российских соотечественников, пообщаться с российскими культурными центрами, увидеть, как они живут, их надобности.
"Есть проект по запросу из Краснодарской области РФ по поводу бывшего православного храма в Хороге (Горно-Бадахшанская автономная область), который много лет не действует. Делали запрос в МИД Таджикистана, они сказали, что нас поддержат в этом вопросе. Мы с представителями епархии хотим туда поехать, увидеть вживую, что там происходит. Есть планы снять там художественный фильм о том, в каком состоянии там все находится и как там было", - сообщил Иванов.
Он считает, что надо делать гуманитарные проекты, ведь это полезно. "С начала пандемии появилось много запросов на проведение конференции в рамках видеоформатов, не только на площадке РЦНК, но и вузах и школах", - добавил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Религия и мировоззрениеРелигияРЦНКМИД ТаджикистанаСогдийская областьФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Сергей Иванов (политик)ТаджикистанВ мире
 
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