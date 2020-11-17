https://ria.ru/20201117/shiny-1584997459.html
Вильфанд рассказал, когда нужно ставить зимнюю резину
Вильфанд рассказал, когда нужно ставить зимнюю резину
Автомобилистам центра Европейской части России уже должны ездить на зимней резине, поскольку температура регулярно опускается ниже пяти градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:03
2020-11-17T14:03
2020-11-17T14:03
роман вильфанд
гидрометцентр
авто
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153259/82/1532598251_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_1360bdcb5a2ff822a8d5b0254c6930e6.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Автомобилистам центра Европейской части России уже должны ездить на зимней резине, поскольку температура регулярно опускается ниже пяти градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Этой ночью в Москве температура упала до 7 градусов мороза.Он отметил, что на Европейской части установился единый температурный режим. Из-за отрицательной температурой аномалии на юге региона холоднее на 8-10 градусов, а из-за положительной - на севере теплее на 6-8 градусов.
https://ria.ru/20201110/rezina-1583855373.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153259/82/1532598251_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_f059a823da1bd6dd5f008449f5f4b93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, авто, москва, общество