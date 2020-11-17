https://ria.ru/20201117/shiny-1584997459.html

Вильфанд рассказал, когда нужно ставить зимнюю резину

Вильфанд рассказал, когда нужно ставить зимнюю резину

Автомобилистам центра Европейской части России уже должны ездить на зимней резине, поскольку температура регулярно опускается ниже пяти градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:03

2020-11-17T14:03

2020-11-17T14:03

роман вильфанд

гидрометцентр

авто

москва

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Автомобилистам центра Европейской части России уже должны ездить на зимней резине, поскольку температура регулярно опускается ниже пяти градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Этой ночью в Москве температура упала до 7 градусов мороза.Он отметил, что на Европейской части установился единый температурный режим. Из-за отрицательной температурой аномалии на юге региона холоднее на 8-10 градусов, а из-за положительной - на севере теплее на 6-8 градусов.

https://ria.ru/20201110/rezina-1583855373.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, авто, москва, общество