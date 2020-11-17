https://ria.ru/20201117/sfu-1584457279.html

Ученые объяснили, как сделать самостоятельные тренировки эффективнее

Ученые объяснили, как сделать самостоятельные тренировки эффективнее

Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) в составе научного коллектива разработали рекомендации, которые помогут сделать фитнес-тренировки... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T08:00

2020-11-17T08:00

2020-11-17T08:26

университетская наука

навигатор абитуриента

спорт

риа наука

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) в составе научного коллектива разработали рекомендации, которые помогут сделать фитнес-тренировки эффективнее. По мнению экспертов, увеличить двигательную активность, похудеть и развить выносливость поможет регулярный самомониторинг. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Ученые СФУ пришли к выводу, что даже выполнение обычных циклических упражнений – велотренажер, беговая дорожка, кроссовый бег, – благодаря грамотному использованию гаджетов и анализу того, какие упражнения лучше действуют на конкретный организм, могут давать превосходные результаты.Авторы исследования отметили, что в последнее десятилетие люди в возрасте 18-25 лет стали меньше двигаться и заниматься спортом. Они считают, что это произошло из-за роста психоэмоциональных нагрузок, а также из-за виртуализации многих сфер жизни."Если учиться, работать и делать покупки, не выходя из дома – это, конечно, приведет к нежелательным последствиям для здоровья. Однако многие посещают фитнес-центры и спортивные клубы, выполняя там значительный объем двигательных упражнений, сопоставимый с нагрузками начинающих профессиональных спортсменов. Но не все при этом довольны своими результатами", – сообщил соавтор исследования, кандидат наук, доцент кафедры физической культуры СФУ Александр Осипов.Ученые выяснили, почему некоторые из клиентов спортзала успевают выполнить больше упражнений и занимаются интенсивнее, затратив при этом столько же времени, как и остальные.На первом этапе исследователи подсчитали сколько килокалорий потратила группа молодых людей за 12 недель. Для этого, по словам ученых, они использовали данные фитнес-приложений и видеозаписи тренировок. Эксперты выделили тех, чьи показатели были выше и разделили более продуктивных участников и участников с меньшими показателями на две группы. Далее исследователи проанализировали структуру и характер индивидуальных двигательных упражнений, выполненных участниками этих групп за 12 недель."Обнаружено, что самые продуктивные участники исследования расходуют большее количество килокалорий в течение тренировки, меняя скорость и условия выполняемых движений. Важную роль в увеличении энергозатрат играет регулярная смена выполняемых упражнений, например, переход с беговой дорожки на тренажер лыжного хода. Кроме того, большое значение имеет работа в пульсовом режиме, при котором организм начинает сжигать калории: около 140-145 ударов в минуту", – объяснил Осипов.При этом, по словам ученого, молодые люди не смогли сами объяснить структуру выбора вариантов упражнений, объясняя выбор субъективными моментами: личными желаниями и ощущениями – что может стать темой для дальнейших исследований.В итоге эксперимента ученые сделали вывод, что более продуктивные молодые люди с помощью гаджетов выбирали такой вид аэробных упражнений, темп и ритм, которые были наиболее приемлемы именно для них и давали оптимальные результаты. Все эти посетители занимались самостоятельно, без тренера.По его словам, эти инструменты можно и нужно использовать для систематического мониторинга своего физического состояния и планирования спортивных нагрузок, чтобы они приносили результат.

https://sn.ria.ru/20200331/1569353019.html

https://sn.ria.ru/20200831/mgpu-1576229762.html

https://rsport.ria.ru/20200428/1570645378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, спорт, сибирский федеральный университет