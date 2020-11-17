https://ria.ru/20201117/sessiya-1584966412.html

Глава Минобрнауки призвал вузы готовиться к дистанционной сессии

Глава Минобрнауки призвал вузы готовиться к дистанционной сессии

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что сегодня надо ориентироваться на дистанционную сессию, при улучшении ситуации приказ можно скорректировать. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:08

2020-11-17T12:08

2020-11-17T12:09

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что сегодня надо ориентироваться на дистанционную сессию, при улучшении ситуации приказ можно скорректировать."Впереди сессия, если ситуация изменится в лучшую сторону, то всегда можно будет скорректировать приказ и принять соответствующее решение. Сегодня мы ориентируем и студентов, и вас, конечно же, на сессию в основном в дистанционном формате", - сказал он на заседании совета Российского Союза ректоров, говоря об иностранных студентах. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://na.ria.ru/20201110/minobrnauki-1583987697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фальков, образование - общество, общество