https://ria.ru/20201117/sessiya-1584966412.html
Глава Минобрнауки призвал вузы готовиться к дистанционной сессии
Глава Минобрнауки призвал вузы готовиться к дистанционной сессии
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что сегодня надо ориентироваться на дистанционную сессию, при улучшении ситуации приказ можно скорректировать. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:08
2020-11-17T12:08
2020-11-17T12:09
навигатор абитуриента
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий фальков
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568531231_0:139:3148:1910_1400x0_80_0_0_89aa3e2bdff0c4e6a7256b488c7aedff.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что сегодня надо ориентироваться на дистанционную сессию, при улучшении ситуации приказ можно скорректировать."Впереди сессия, если ситуация изменится в лучшую сторону, то всегда можно будет скорректировать приказ и принять соответствующее решение. Сегодня мы ориентируем и студентов, и вас, конечно же, на сессию в основном в дистанционном формате", - сказал он на заседании совета Российского Союза ректоров, говоря об иностранных студентах. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://na.ria.ru/20201110/minobrnauki-1583987697.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568531231_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_5f37b04c65508c6d238c89a9870cb058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фальков, образование - общество, общество