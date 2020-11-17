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Глава Минобрнауки призвал вузы готовиться к дистанционной сессии
Глава Минобрнауки призвал вузы готовиться к дистанционной сессии
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что сегодня надо ориентироваться на дистанционную сессию, при улучшении ситуации приказ можно скорректировать. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:08
2020-11-17T12:09
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что сегодня надо ориентироваться на дистанционную сессию, при улучшении ситуации приказ можно скорректировать."Впереди сессия, если ситуация изменится в лучшую сторону, то всегда можно будет скорректировать приказ и принять соответствующее решение. Сегодня мы ориентируем и студентов, и вас, конечно же, на сессию в основном в дистанционном формате", - сказал он на заседании совета Российского Союза ректоров, говоря об иностранных студентах. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фальков, образование - общество, общество

Глава Минобрнауки призвал вузы готовиться к дистанционной сессии

12:08 17.11.2020 (обновлено: 12:09 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСдача экзаменов зимней сессии в Дальневосточном федеральном университете
Сдача экзаменов зимней сессии в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что сегодня надо ориентироваться на дистанционную сессию, при улучшении ситуации приказ можно скорректировать.
"Впереди сессия, если ситуация изменится в лучшую сторону, то всегда можно будет скорректировать приказ и принять соответствующее решение. Сегодня мы ориентируем и студентов, и вас, конечно же, на сессию в основном в дистанционном формате", - сказал он на заседании совета Российского Союза ректоров, говоря об иностранных студентах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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