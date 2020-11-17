https://ria.ru/20201117/sedokova-1584979900.html

Анна Седокова рассказала о свадьбе, домогательствах и обнаженных фото

Анна Седокова рассказала о свадьбе, домогательствах и обнаженных фото

Певица Анна Седокова около месяца назад тайно в третий раз вышла замуж за латвийского форварда подмосковной баскетбольной команды "Химки" Яниса Тимму. В... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:24

2020-11-17T16:24

2020-11-17T16:28

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Василий Конов. Певица Анна Седокова около месяца назад тайно в третий раз вышла замуж за латвийского форварда подмосковной баскетбольной команды "Химки" Яниса Тимму. В интервью она рассказала про своих новых хейтеров, сложном детстве, обнаженные фото и отношение к пластической хирургии. — Вы все еще Анна Седокова или Анна Тимма?— Наверное, Анна Тимма-Седокова. В ЗАГСе нам сказали, что если менять паспорт сразу у них же и если я хочу двойную фамилию, то муж должен быть Тимма-Седоков. Мы, наверное, часа три смеялись, представляя надпись на спине у Яниса. Но все так быстро произошло, я решила попозже поменять. — В инстаграме вы писали, что после свадьбы у вас появился новый вид комментаторов-хейтеров.— Да. Достаточно взрослые женщины лет под 40 стали с агрессией ко мне относиться. Хотя кажется, именно им я даю надежду, что эта свадьба говорит: “Девочки, прекратите ставить на себе крест в 35, в 40, в 45, в 50”. К сожалению, в нашей стране так принято, что женщина после развода считает себя никем. А если ты с ребенком, то начинают уничтожать родственники, друзья, твои бывшие мужья и кто угодно. С тремя детьми? И у всех разные фамилии, о боже! А парень у нее младше-то, еще и красивый, успешный. — В своей книге “Я сильная. Я справлюсь”, вы рассказываете о вещах, которые проверяют на прочность намного жестче.— Да, там про то, как я росла на окраине города Сочи в бедной семье и видела в этой жизни все. У нас не хватало еды, были одни штаны на восемь лет. Грязный развод родителей, домогательства близких. Я помню, как уходит папа и бьет по руке, а мама через месяц трясет меня и говорит: "Беги к нему, плачь, проси, чтоб вернулся". И я бегу. — И что вам помогало? — Я всегда думала: "Как же я оставлю-то маму, брата?". Сейчас очень боюсь подходить к окну на высоком этаже. Потому что в детстве, видимо, слишком часто подходила. Но это вообще не решение. — Если посмотреть последние посты в инстаграме, прочитать книгу… Два прям ужасных момента — в 7 и 12 лет домогательства ухажеров матери. — Это очень важная тема, на которую сейчас говорим тоже впервые в моей жизни. Думаешь, ты совершил что-то плохое. Я благодарю бога за появление интернета, связи, миллионов групп. И теперь получится добиться резонанса, просто выложив информацию в Сеть. — Была возможность сказать Белькевичу (первый муж Седоковой, футболист. – Прим. ред.) “нет” в какой-то момент, до того, как вы решили уйти от него с ребенком?— Конечно, но я этого не сделала. В моем мире тогда правильные жены молчат и терпят. И именно это отличает хорошую от плохой. Он был абьюзером с какой-то зависимостью, которая в конце концов его уничтожила. Хотя я очень хочу подчеркнуть, что это все никакого отношения не имеет к Алине (дочь Анны от Бельковича — Прим.ред.)— Как? Она же в итоге росла без отца.— Ну да, но то, что он плохой муж, не делает его ужасным другом или отцом. Очень часто, начиная вмешивать детей в отношения, разрушаем все. А я говорю: “Твой папа был невероятным футболистом, гордостью Белоруссии, гордостью “Динамо” (Киев)". — Вас, кстати, не звали выступать на концерте в честь Лукашенко?— Нет, хотя через детей я и могу получить белорусское гражданство. Ситуация, которая там сложилась, очень болезненна. Все наши сердца с народом Белоруссии, особенно — с потрясающими женщинами.— А у вас есть какие-то ограничения по концертам? Или вопрос только в цене? — Я не буду, например, выступать в бане.— Ну зачем же такая крайность.— Крайность? Все артисты поют в банях. Правда, они изменились. Теперь баня — это не маленькая комната, а огромный спа-комплекс, с залом, со сценой, и там, наверное, сегодня выступает какой-нибудь “Ленинград”, а завтра — девочки-стриптизерши. — Расскажите про самый ужасный корпоратив, который у вас был. Это ж главный источник дохода для артиста? — Да нет, основной — реклама. — И о каких суммах речь? В первом и втором случае? — Я сейчас практически не выступаю, не хочется. А интеграции бывают на миллион рублей, есть на 10, 15. — А сколько вы тратите в месяц? — Достаточно. Многие, начав ненавидеть после фразы десять миллионов, забывают, что, чем больше зарабатываешь, тем больше расходуешь. Трачу я нормально, ведь у меня есть компания, в ней работают 15 сотрудников. Мы снимаем жилье, делаем ремонт в своей квартире. Еще ипотека — 430 тысяч в месяц.— Ипотека?— Ну да. А как бы я купила квартиру за 58 миллионов?— А шоу-бизнес — это дорого? Сколько стоит выпустить хит?— 250 тысяч рублей — песня, аранжировка — около 100, сведение — 500, запись — 100. Это не считая съемки видео. Но мне кажется, что время таких дорогостоящих историй уходит. Есть десятки примеров потрясающих артистов, которые ничего не платили за продвижение. Например, парень или девушка берет гитару и делает кавер на мои "Самолеты". Я вижу запись, выкладываю на своей странице. Пять миллионов зрителей переходят к исполнителю в профиль, потом там продолжают появляться новые песни. А затем рекорд-лейбл покупает альбом за миллион рублей. Но я уже не могу себе позволить снимать клипы с молодыми, талантливыми, перспективными режиссерами, где я получусь кривая и косая.— Это надо умудриться. — Зависит от того, как снять. Если будет не хватать даже одной лампы, могут появиться синяки, носогубная складка обозначится. И все потом напишут: “Боже, что за страшная Седокова, как она постарела! Сдала, мать!” А все из-за света. — Переживаете по поводу возраста?— Нет. Меня удивляет, когда люди это делают! Ну да, мне столько лет, и что? — А как вы относитесь к пластической хирургии?— Лояльно. Но дело даже не в пластике, это же в голове. Возраст проявляется по отношению к другим, виден по поведению. — На сколько себя ощущаете? — Как в паспорте! Надо есть правильную пищу, заниматься спортом, общаться с нетоксичными людьми и рожать детей, которые будут тебя подпитывать. Мне иногда говорят: "Что ты ведешь себя как девочка? Столько лет, ты так носишься!” А у меня дети вокруг постоянно, конечно, я с ними бешусь, прыгаю, веселюсь. — Вы сказали, что хирургия — да, если надо, то надо. Обращались к ним? — Была. Но мне кажется, что намного сложнее заниматься спортом, чем пойти на пластику. В моем случае это в прошлом. Хотя такой вопрос мне задают последние 15 лет. — Именно поэтому вы перестали говорить про “ВИА Гру”?— Да, в том числе. Думать, что я сейчас пойду к хирургу или сниму клип у Бадоева и после этого стану безумно популярной, успешной и буду обладать всем — огромная ошибка. Даже если сделаешь это, не изменишься. И ничего в жизнь твою не придет.— А где проходит ваша граница сексуальности образа? — Интересный вопрос. У меня нет ни одного фото обнаженной, даже без бюстгальтера. Я всегда считала, что снять трусы может каждая. Мне все время хотелось, чтобы ценили мой мозг, мое сердце, душу. Я обожаю Мэй Маск, маму Илона, и как раз у нее в книге есть: “Мне бы никогда не хотелось, чтобы на моей посмертной плите написали: “Она была такая красивая!”, лучше: “С ней очень весело”.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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