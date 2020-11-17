https://ria.ru/20201117/sanktsii-1584972247.html
Эксперт оценила вероятность отмены санкций США против России при Байдене
Эксперт оценила вероятность отмены санкций США против России при Байдене
Госсекретарем США в администрации Джо Байдена, скорее всего, станет бывший американский постпред при ООН Сьюзан Райс, и ждать при ней отмены санкций против... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:33
2020-11-17T12:33
2020-11-17T12:33
выборы президента сша — 2020
виктор журавлев
джозеф "бо" байден
дональд трамп
сьюзан райс
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госсекретарем США в администрации Джо Байдена, скорее всего, станет бывший американский постпред при ООН Сьюзан Райс, и ждать при ней отмены санкций против России не приходится, считает руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Виктория Журавлева."Это будет с большой вероятностью Сьюзан Райс", - сказала она в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".По словам эксперта, Райс работала в администрации Барака Обамы, работала с Байденом, "у них очень сложившийся тандем".Журавлева отметила, что прогнозировать какое-то потепление отношений США с Россией пока сложно. "Общий вектор санкционного давления на Россию абсолютно точно сохранится и с Байденом тоже, учитывая, опять-таки, фигуру госсекретаря", - считает она.Мало изменится и внешняя политика США на китайском направлении, отметила эксперт. "Администрация Трампа заложила вектор отношений с Китаем, и практически невероятно, что администрация Байдена вернет эти отношения к той точке, с которой начинал Трамп, то есть к отношениям при Обаме. Слишком широкий конфликт заложила администрация Трампа, и вернуться просто так назад практически невозможно", - подчеркнула Журавлева.По ее мнению, соперничество Вашингтона и Пекина сохранится в ближайшие десятилетия. "Это точно будет в целом определять глобальную политику – конфликт США и Китая", - уверена она.Говоря о внешней политике возможной администрации Байдена в целом, она указала, что та не будет повторять полностью вектор Обамы. "Потому что четыре года Трампа были, все-таки, просто так их списать нельзя", - считает эксперт.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение пока не признал.
https://ria.ru/20201116/klinton-1584727122.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виктор журавлев, джозеф "бо" байден, дональд трамп, сьюзан райс, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Госсекретарем США
в администрации Джо Байдена
, скорее всего, станет бывший американский постпред при ООН Сьюзан Райс
, и ждать при ней отмены санкций против России не приходится, считает руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Виктория Журавлева
.
"Это будет с большой вероятностью Сьюзан Райс", - сказала она в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам эксперта, Райс работала в администрации Барака Обамы, работала с Байденом, "у них очень сложившийся тандем".
Журавлева отметила, что прогнозировать какое-то потепление отношений США с Россией пока сложно. "Общий вектор санкционного давления на Россию абсолютно точно сохранится и с Байденом тоже, учитывая, опять-таки, фигуру госсекретаря", - считает она.
Мало изменится и внешняя политика США на китайском направлении, отметила эксперт. "Администрация Трампа заложила вектор отношений с Китаем, и практически невероятно, что администрация Байдена вернет эти отношения к той точке, с которой начинал Трамп, то есть к отношениям при Обаме. Слишком широкий конфликт заложила администрация Трампа, и вернуться просто так назад практически невозможно", - подчеркнула Журавлева.
По ее мнению, соперничество Вашингтона и Пекина сохранится в ближайшие десятилетия. "Это точно будет в целом определять глобальную политику – конфликт США и Китая", - уверена она.
Говоря о внешней политике возможной администрации Байдена в целом, она указала, что та не будет повторять полностью вектор Обамы. "Потому что четыре года Трампа были, все-таки, просто так их списать нельзя", - считает эксперт.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп
поражение пока не признал.