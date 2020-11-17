https://ria.ru/20201117/samolety-1585063902.html

В России высмеяли арест Украиной летавших в Крым самолетов

В России высмеяли арест Украиной летавших в Крым самолетов

Российские политики прокомментировали решение украинской прокуратуры арестовать 44 российских самолета за полеты в Крым. По их словам, этот шаг свидетельствует... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:52

2020-11-17T18:52

2020-11-17T19:23

россия

руслан бальбек

юрий гемпель

сергей аксенов (политик)

республика крым

севастополь

украина

политика

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские политики прокомментировали решение украинской прокуратуры арестовать 44 российских самолета за полеты в Крым. По их словам, этот шаг свидетельствует о бессилии киевских властей и отчаянных попытках Украины напомнить о "крымской проблеме". Подробности — в материале РИА Новости.Глава полуострова Сергей Аксенов назвал решение прокуратуры "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы"."Никакого влияния на полеты наших авиакомпаний на полуостров это не окажет", — добавил он, напомнив, что ранее в Киеве уже предпринимали подобные шаги, которые никак не сказались на полетах в республику.Аксенов подчеркнул, что российские самолеты продолжат летать в Крым, невзирая на "заклинания украинских "шаманов" в прокурорских мундирах и судейских мантиях".В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что арест российских самолетов — это всего лишь "отчет о проделанной работе"."Вроде бы по бумагам все сходится: и полеты в Крым запрещены, и самолеты арестованы, и, судя по тону заявления, они уже стоят в киевском аэропорту опечатанные и с приставленной охраной", — сказал парламентарий РИА Новости.Бальбек назвал арест виртуальным и обратил внимание на то, что аэропорт в Симферополе продолжает работать, а турпоток не иссякает.Комментируя инцидент, председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заметил, что украинская сторона "блефует"."Украина чудит, как всегда, к сожалению, но ни для России, ни для Крыма не будет никаких последствий от этих чудачеств", — цитирует его "Российская газета".По словам депутата, таким образом украинские политики пытаются напомнить Европе о "крымской проблеме"."Реально Украина ничего не может. Ни арестовать самолеты, ни запретить нам летать, ездить на полуостров и так далее. На сегодняшний день это просто блеф очередной", — заключил Гемпель.Ранее прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, входящая в структуру офиса генпрокурора Украины, наложила арест на 44 самолета российских авиалиний за полеты в Крым. Как отметили в ведомстве, решение приняли в рамках уголовного дела о нарушении должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее.

https://ria.ru/20201113/krym-1584568300.html

https://ria.ru/20201112/krym-1584305262.html

https://ria.ru/20201105/krym-1583236850.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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россия, руслан бальбек, юрий гемпель, сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, украина, политика