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В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
Воздушное судно ВС Бангладеш аварийно село в аэропорту Хабаровска после проведенного там же ремонта, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:26
2020-11-17T10:26
2020-11-17T10:37
дальневосточная транспортная прокуратура
хабаровск
бангладеш
происшествия
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ХАБАРОВСК, 17 ноя – РИА Новости. Воздушное судно ВС Бангладеш аварийно село в аэропорту Хабаровска после проведенного там же ремонта, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры."Воздушное судно вооруженных сил Республики Бангладеш 5 ноября 2020 года произвело аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. После проведения ремонтных работ, сегодня судно должно было следовать по маршруту, однако при взлете не закрылась правая стойка шасси, поэтому произведена аварийная посадка. Аварийные службы аэропорта сработали в штатном режиме, их помощь экипажу и воздушному судну не понадобилась", - сказал собеседник агентства.По его словам, ремонтные работы проводились силами иностранного государства. Оснований для вмешательства прокуратуры нет.
https://ria.ru/20201116/medved-1584789094.html
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дальневосточная транспортная прокуратура, хабаровск, бангладеш, происшествия