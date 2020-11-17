https://ria.ru/20201117/ryazan-1585063296.html

Рязанский фармкластер освоит выпуск продукции, важной для пациентов

Рязанский фармкластер освоит выпуск продукции, важной для пациентов

Локализация производства шведской компании Sobi в фармацевтическом кластере Рязанской области поможет освоить выпуск новой продукции, необходимой российскому... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:50

2020-11-17T18:50

2020-11-17T19:40

рязанская область

николай любимов

восточная европа

скопинский район

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Локализация производства шведской компании Sobi в фармацевтическом кластере Рязанской области поможет освоить выпуск новой продукции, необходимой российскому здравоохранению, заявил губернатор Николай Любимов на совещании по вопросам локализации фармацевтического производства шведской компании Sobi на площадке ООО "Скопинфарм" в Скопинском районе.Приветствуя участников совещания, Любимов отметил, что соглашение, которое заключает компания Sobi с рязанским предприятием "Скопинфарм", предполагает реализацию нового инвестиционного проекта. Он направлен на производство инновационного препарата "Элоктейт", применяемого в лечении гемофилии."Сотрудничество с такой крупной международной фармацевтической компанией как Sobi имеет особое значение для Рязанской области с точки зрения укрепления инвестиционного потенциала, создания новых рабочих мест", – сказал губернатор.По его мнению, для рязанского региона этот проект важен и в связи с формированием фармацевтического кластера, в который уже входит современное высокотехнологичное предприятие "Скопинфарм". Это предприятие производит десятки наименований лекарств, в том числе препаратов крови."За счет локализации фармацевтического производства компании Sobi удастся освоить выпуск новой продукции, необходимой нашему здравоохранению. Правительство области готово обеспечить со своей стороны комфортный режим работы в нашем регионе", – подчеркнул губернатор.Директор ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" министерства промышленности и торговли РФ Владислав Шестаков отметил, что в этом году "Элоктейт" зарегистрирован в России. Это обеспечивает пациентам, больным гемофилией, доступ к инновационным препаратам и повышает качество их жизни.Вице-президент компании Sobi в странах Восточной Европы и России Константин Бакайкин поблагодарил губернатора за поддержку, заявив, что сегодня Sobi имеет представительства в 30 странах."Российский рынок является приоритетным, поэтому соглашение о локализации производства эфмороктоког альфа (ТН – ЭЛОКТЕЙТ) является очень важным для нас", – сказал Бакайкин.По его словам, планируется поэтапная локализация производства на площадке предприятия "Скопинфарм"."Очень важно, что новые компании приходят на Рязанскую землю. Это новые знания и обучение специалистов, потребность готовить новые кадры. Мы сейчас очень активно сотрудничаем в этом направлении с Рязанским медуниверситетом", – сказала генеральный директор ООО "Скопинфарм" Инга Нижарадзе.Она добавила, что заключение стратегического соглашения о партнерстве с биофармацевтической компанией Sobi открывает новые перспективы в области производства препаратов крови. Объем инвестиций в локализацию производства составит более 1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201112/innovatsii-1584363152.html

https://ria.ru/20201110/ryazan-1584017787.html

https://ria.ru/20201110/pomosch-1583992907.html

восточная европа

скопинский район

рязанская область

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николай любимов, восточная европа, скопинский район, рязанская область, экономика