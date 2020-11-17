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"Роскосмос" выделил ракету для запуска спутников наблюдения за ионосферой
"Роскосмос" выделил ракету для запуска спутников наблюдения за ионосферой
Первые два российских спутника "Ионосфера-М" для исследования земной ионосферы планируется запустить в 2021 году с космодрома Восточный на отдельной... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T01:17
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первые два российских спутника "Ионосфера-М" для исследования земной ионосферы планируется запустить в 2021 году с космодрома Восточный на отдельной ракете-носителе "Союз-2", а не вместе с метеорологическим аппаратом "Метеор-М", следует из материалов Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса"), размещенных на сайте госзакупок.В августе 2019 года главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил РИА Новости, что запуск двух "Ионосфер-М" намечается в конце 2021 года вместе с "Метеором-М".Согласно материалам ЦЭНКИ, в 2021 году с Восточного ожидаются отдельный запуск спутника "Метеор-М" номер 2-3 и отдельный старт аппаратов "Ионосфера-М". Оба пуска планируется провести с помощью ракет "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат".Спутники "Ионосфера-М" будут измерять динамику ионосферы Земли, отраженное от нашей планеты ультрафиолетовое излучение, магнитные и электрические поля вблизи Земли, а также потоки протонов и электронов на высоте порядка 800 километров.
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россия, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" выделил ракету для запуска спутников наблюдения за ионосферой

01:17 17.11.2020 (обновлено: 10:27 17.11.2020)
 
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первые два российских спутника "Ионосфера-М" для исследования земной ионосферы планируется запустить в 2021 году с космодрома Восточный на отдельной ракете-носителе "Союз-2", а не вместе с метеорологическим аппаратом "Метеор-М", следует из материалов Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса"), размещенных на сайте госзакупок.
В августе 2019 года главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил РИА Новости, что запуск двух "Ионосфер-М" намечается в конце 2021 года вместе с "Метеором-М".
Согласно материалам ЦЭНКИ, в 2021 году с Восточного ожидаются отдельный запуск спутника "Метеор-М" номер 2-3 и отдельный старт аппаратов "Ионосфера-М". Оба пуска планируется провести с помощью ракет "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат".
Спутники "Ионосфера-М" будут измерять динамику ионосферы Земли, отраженное от нашей планеты ультрафиолетовое излучение, магнитные и электрические поля вблизи Земли, а также потоки протонов и электронов на высоте порядка 800 километров.
Луна - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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