https://ria.ru/20201117/risk-1585006504.html

Названа категория людей с повышенным риском заражения коронавирусом

Названа категория людей с повышенным риском заражения коронавирусом

Риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных. К такому выводу пришли испанские ученые из Гранадского... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:47

2020-11-17T14:47

2020-11-17T15:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

испания

в мире

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных. К такому выводу пришли испанские ученые из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.Работа основана на опросе 2086 испанцев, ранее инфицированных или уже перенесших COVID-19.Выяснилось, что прогулки с собакой увеличивали риск заражения вирусом на 78 процентов.Специалисты допустили, что питомцы могут становиться переносчиками COVID-19, прикасаясь к зараженным поверхностям в общественных местах. В связи с этим они рекомендовали применять к домашним животным профилактические гигиенические меры во время и после каждой прогулки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/faktory-1584374863.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

испания

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коронавирус covid-19, испания, в мире