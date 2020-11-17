Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/risk-1585006504.html
Названа категория людей с повышенным риском заражения коронавирусом
Названа категория людей с повышенным риском заражения коронавирусом
Риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных. К такому выводу пришли испанские ученые из Гранадского... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:47
2020-11-17T15:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_0:70:2916:1710_1400x0_80_0_0_0962b5d6a7a0bcde236816a9da9a817a.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных. К такому выводу пришли испанские ученые из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.Работа основана на опросе 2086 испанцев, ранее инфицированных или уже перенесших COVID-19.Выяснилось, что прогулки с собакой увеличивали риск заражения вирусом на 78 процентов.Специалисты допустили, что питомцы могут становиться переносчиками COVID-19, прикасаясь к зараженным поверхностям в общественных местах. В связи с этим они рекомендовали применять к домашним животным профилактические гигиенические меры во время и после каждой прогулки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/faktory-1584374863.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_fbf2038d0242368b4b66ee03e1c674e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, испания, в мире

Названа категория людей с повышенным риском заражения коронавирусом

14:47 17.11.2020 (обновлено: 15:16 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных. К такому выводу пришли испанские ученые из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.
Работа основана на опросе 2086 испанцев, ранее инфицированных или уже перенесших COVID-19.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 20:53Распространение нового коронавируса
Комаровский назвал три фактора заражения коронавирусом
Выяснилось, что прогулки с собакой увеличивали риск заражения вирусом на 78 процентов.

"Причина повышенного риска еще не выяснена. Принимая во внимание текущую нехватку ресурсов для диагностики заболевания у людей, возможность его диагностики у собак крайне маловероятна", — отметила один из авторов исследования, профессор Кристина Санчес-Гонсалес.

Специалисты допустили, что питомцы могут становиться переносчиками COVID-19, прикасаясь к зараженным поверхностям в общественных местах. В связи с этим они рекомендовали применять к домашним животным профилактические гигиенические меры во время и после каждой прогулки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Чиновники рассказали, когда в Крыму планируется ввести курортный сбор
10:51Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
Лента новостейМолния