https://ria.ru/20201117/regiony-1585095530.html

Мишустин поручил создать в регионах резерв мест для пациентов с COVID-19

Мишустин поручил создать в регионах резерв мест для пациентов с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов представить в Минздрав информацию о создании резерва коек для пациентов с COVID-19 до 18 ноября,... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T23:37

2020-11-17T23:37

2020-11-17T23:37

распространение нового коронавируса

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россия

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михаил мишустин

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов представить в Минздрав информацию о создании резерва коек для пациентов с COVID-19 до 18 ноября, сообщается на сайте кабмина."Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ взять на личный контроль вопросы, касающиеся: создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией не менее 20% коечного фонда, <...> представлять в Минздрав России информацию по указанным вопросам. Срок – до 18 ноября 2020 года, далее – еженедельно", - говорится в перечне поручений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/zona-1584670625.html

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