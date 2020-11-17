https://ria.ru/20201117/regiony-1585095530.html
Мишустин поручил создать в регионах резерв мест для пациентов с COVID-19
Мишустин поручил создать в регионах резерв мест для пациентов с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов представить в Минздрав информацию о создании резерва коек для пациентов с COVID-19 до 18 ноября,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T23:37
2020-11-17T23:37
2020-11-17T23:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569487717_0:187:2980:1863_1400x0_80_0_0_9ce5a2fa0f1fb34935d6910396adf590.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов представить в Минздрав информацию о создании резерва коек для пациентов с COVID-19 до 18 ноября, сообщается на сайте кабмина."Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ взять на личный контроль вопросы, касающиеся: создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией не менее 20% коечного фонда, <...> представлять в Минздрав России информацию по указанным вопросам. Срок – до 18 ноября 2020 года, далее – еженедельно", - говорится в перечне поручений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201115/zona-1584670625.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569487717_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_5f9f17587ddc2d524ab81f38f862c1fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, общество