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Минздрав проанализирует группы риска россиян с COVID-19 в регионах
Минздрав проанализирует группы риска россиян с COVID-19 в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 23 ноября проанализировать группы риска россиян с COVID-19 в регионах с загрузкой коечного фонда более... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T23:26
2020-11-17T23:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 23 ноября проанализировать группы риска россиян с COVID-19 в регионах с загрузкой коечного фонда более 90%, перечень поручений опубликован на сайте правительства."Минздраву России проанализировать группы риска граждан, у которых выявляется новая коронавирусная инфекция, в субъектах Российской Федерации с загрузкой коечных фондов более 90%", - говорится в сообщении.Представить доклад в правительство Российской Федерации с предложениями по рекомендациям соответствующим субъектам.Срок - до 23 ноября 2020 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/mishustin-1585094323.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, общество

Минздрав проанализирует группы риска россиян с COVID-19 в регионах

23:26 17.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале
Реанимационное отделение в госпитале - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 23 ноября проанализировать группы риска россиян с COVID-19 в регионах с загрузкой коечного фонда более 90%, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
"Минздраву России проанализировать группы риска граждан, у которых выявляется новая коронавирусная инфекция, в субъектах Российской Федерации с загрузкой коечных фондов более 90%", - говорится в сообщении.
Палата интенсивной терапии в госпитале для лечения больных с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 23:07Распространение нового коронавируса
Мишустин дал поручения по борьбе с COVID-19 в регионах
Представить доклад в правительство Российской Федерации с предложениями по рекомендациям соответствующим субъектам.
Срок - до 23 ноября 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 23:20Распространение нового коронавируса
Голикова будет ежедневно докладывать Мишустину о лекарствах от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МишустинОбщество
 
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