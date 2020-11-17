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Минздрав проанализирует группы риска россиян с COVID-19 в регионах
Минздрав проанализирует группы риска россиян с COVID-19 в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 23 ноября проанализировать группы риска россиян с COVID-19 в регионах с загрузкой коечного фонда более... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T23:26
2020-11-17T23:26
2020-11-17T23:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 23 ноября проанализировать группы риска россиян с COVID-19 в регионах с загрузкой коечного фонда более 90%, перечень поручений опубликован на сайте правительства."Минздраву России проанализировать группы риска граждан, у которых выявляется новая коронавирусная инфекция, в субъектах Российской Федерации с загрузкой коечных фондов более 90%", - говорится в сообщении.Представить доклад в правительство Российской Федерации с предложениями по рекомендациям соответствующим субъектам.Срок - до 23 ноября 2020 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/mishustin-1585094323.html
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