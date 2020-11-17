https://ria.ru/20201117/raskhody-1585031252.html

Расходы россиян за прошедшую неделю стали рекордными с конца марта

Расходы россиян за прошедшую неделю стали рекордными с конца марта

Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября увеличились на 8% по сравнению с предыдущей неделей - в среднем российская семья потратила на повседневные товары 5... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:47

2020-11-17T16:47

2020-11-17T16:47

коронавирус в россии

россия

ромир

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583231403_0:113:3112:1864_1400x0_80_0_0_63cfdcfe2ccd1869509d9b14e3f8bc03.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября увеличились на 8% по сравнению с предыдущей неделей - в среднем российская семья потратила на повседневные товары 5 074 рубля, и данный показатель стал рекордным с конца марта, следует из сообщения "Ромира" и комментариев исследовательского холдинга для РИА Новости."С 9 по 15 ноября 2020 года недельные расходы россиян выросли, достигнув уровня 5 074 рубля. На прошедшей неделе (9-15 ноября) среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 375 рублей больше (8%), чем неделей ранее", - отмечается в исследовании "Ромира".В "Ромире" пояснили РИА Новости, что предыдущий рекорд недельных расходов был зафиксирован в России в конце марта - на 13-й неделе, с 23 по 29 марта. Тогда показатель составил 6 444 рубля.Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября 2020 года, согласно исследованию, повысились на 398 рублей (8,5%) в годовом выражении, а по сравнению со средним значением за последний год увеличились на 526 рублей (11,6%)."Ромир" отмечает, что рост трат происходит на фоне введения новых ограничительных мер из-за повышенной заболеваемости коронавирусом. "Часть населения закупается продуктами в ожидании возможного локдауна", - добавляется в сообщении.Индекс недельных расходов "Ромира" отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/nedvizhimost-1584394836.html

https://ria.ru/20201116/pokupka-1584756244.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, ромир , экономика