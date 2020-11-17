Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/raskhody-1585031252.html
Расходы россиян за прошедшую неделю стали рекордными с конца марта
Расходы россиян за прошедшую неделю стали рекордными с конца марта
Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября увеличились на 8% по сравнению с предыдущей неделей - в среднем российская семья потратила на повседневные товары 5... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:47
2020-11-17T16:47
коронавирус в россии
россия
ромир
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583231403_0:113:3112:1864_1400x0_80_0_0_63cfdcfe2ccd1869509d9b14e3f8bc03.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября увеличились на 8% по сравнению с предыдущей неделей - в среднем российская семья потратила на повседневные товары 5 074 рубля, и данный показатель стал рекордным с конца марта, следует из сообщения "Ромира" и комментариев исследовательского холдинга для РИА Новости."С 9 по 15 ноября 2020 года недельные расходы россиян выросли, достигнув уровня 5 074 рубля. На прошедшей неделе (9-15 ноября) среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 375 рублей больше (8%), чем неделей ранее", - отмечается в исследовании "Ромира".В "Ромире" пояснили РИА Новости, что предыдущий рекорд недельных расходов был зафиксирован в России в конце марта - на 13-й неделе, с 23 по 29 марта. Тогда показатель составил 6 444 рубля.Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября 2020 года, согласно исследованию, повысились на 398 рублей (8,5%) в годовом выражении, а по сравнению со средним значением за последний год увеличились на 526 рублей (11,6%)."Ромир" отмечает, что рост трат происходит на фоне введения новых ограничительных мер из-за повышенной заболеваемости коронавирусом. "Часть населения закупается продуктами в ожидании возможного локдауна", - добавляется в сообщении.Индекс недельных расходов "Ромира" отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/nedvizhimost-1584394836.html
https://ria.ru/20201116/pokupka-1584756244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583231403_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_e61ceda21f5d783d22cfd6e048dc25cd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, ромир , экономика

Расходы россиян за прошедшую неделю стали рекордными с конца марта

16:47 17.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября увеличились на 8% по сравнению с предыдущей неделей - в среднем российская семья потратила на повседневные товары 5 074 рубля, и данный показатель стал рекордным с конца марта, следует из сообщения "Ромира" и комментариев исследовательского холдинга для РИА Новости.
"С 9 по 15 ноября 2020 года недельные расходы россиян выросли, достигнув уровня 5 074 рубля. На прошедшей неделе (9-15 ноября) среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 375 рублей больше (8%), чем неделей ранее", - отмечается в исследовании "Ромира".
В "Ромире" пояснили РИА Новости, что предыдущий рекорд недельных расходов был зафиксирован в России в конце марта - на 13-й неделе, с 23 по 29 марта. Тогда показатель составил 6 444 рубля.
Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября 2020 года, согласно исследованию, повысились на 398 рублей (8,5%) в годовом выражении, а по сравнению со средним значением за последний год увеличились на 526 рублей (11,6%).
Жилой район - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 03:10
Назван тип недвижимости, которая сейчас приносит доход
"Ромир" отмечает, что рост трат происходит на фоне введения новых ограничительных мер из-за повышенной заболеваемости коронавирусом. "Часть населения закупается продуктами в ожидании возможного локдауна", - добавляется в сообщении.
Индекс недельных расходов "Ромира" отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Автомобиль на одной из улиц Новосибирска - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 00:29
Стали известны регионы с самой высокой доступностью покупки автомобилей
 
Коронавирус в РоссииРоссияРомирЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
Лента новостейМолния