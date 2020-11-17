https://ria.ru/20201117/raskhody-1585031252.html
Расходы россиян за прошедшую неделю стали рекордными с конца марта
Расходы россиян за прошедшую неделю стали рекордными с конца марта
Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября увеличились на 8% по сравнению с предыдущей неделей - в среднем российская семья потратила на повседневные товары 5... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:47
2020-11-17T16:47
2020-11-17T16:47
коронавирус в россии
россия
ромир
экономика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября увеличились на 8% по сравнению с предыдущей неделей - в среднем российская семья потратила на повседневные товары 5 074 рубля, и данный показатель стал рекордным с конца марта, следует из сообщения "Ромира" и комментариев исследовательского холдинга для РИА Новости."С 9 по 15 ноября 2020 года недельные расходы россиян выросли, достигнув уровня 5 074 рубля. На прошедшей неделе (9-15 ноября) среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 375 рублей больше (8%), чем неделей ранее", - отмечается в исследовании "Ромира".В "Ромире" пояснили РИА Новости, что предыдущий рекорд недельных расходов был зафиксирован в России в конце марта - на 13-й неделе, с 23 по 29 марта. Тогда показатель составил 6 444 рубля.Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября 2020 года, согласно исследованию, повысились на 398 рублей (8,5%) в годовом выражении, а по сравнению со средним значением за последний год увеличились на 526 рублей (11,6%)."Ромир" отмечает, что рост трат происходит на фоне введения новых ограничительных мер из-за повышенной заболеваемости коронавирусом. "Часть населения закупается продуктами в ожидании возможного локдауна", - добавляется в сообщении.Индекс недельных расходов "Ромира" отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/nedvizhimost-1584394836.html
https://ria.ru/20201116/pokupka-1584756244.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, ромир , экономика
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября увеличились на 8% по сравнению с предыдущей неделей - в среднем российская семья потратила на повседневные товары 5 074 рубля, и данный показатель стал рекордным с конца марта, следует из сообщения "Ромира" и комментариев исследовательского холдинга для РИА Новости.
"С 9 по 15 ноября 2020 года недельные расходы россиян выросли, достигнув уровня 5 074 рубля. На прошедшей неделе (9-15 ноября) среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 375 рублей больше (8%), чем неделей ранее", - отмечается в исследовании "Ромира".
В "Ромире" пояснили РИА Новости, что предыдущий рекорд недельных расходов был зафиксирован в России в конце марта - на 13-й неделе, с 23 по 29 марта. Тогда показатель составил 6 444 рубля.
Недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября 2020 года, согласно исследованию, повысились на 398 рублей (8,5%) в годовом выражении, а по сравнению со средним значением за последний год увеличились на 526 рублей (11,6%).
"Ромир
" отмечает, что рост трат происходит на фоне введения новых ограничительных мер из-за повышенной заболеваемости коронавирусом. "Часть населения закупается продуктами в ожидании возможного локдауна", - добавляется в сообщении.
Индекс недельных расходов "Ромира" отражает динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных, которые получены при помощи скан-панели домохозяйств. Она, в свою очередь, базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.