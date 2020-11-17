https://ria.ru/20201117/rak-1585029497.html
Названы пять неожиданных симптомов рака легких
Названы пять неожиданных симптомов рака легких
Онкологи назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких, сообщает Express. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:29
2020-11-17T16:29
2020-11-17T16:29
рак легких
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Онкологи назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких, сообщает Express.Специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании указывают, что помимо классических признаков, к которым относятся постоянный кашель, одышка и чувство усталости, следует обратить внимание на внезапную существенную потерю веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки.Также одним из малозаметных симптомов является увеличение кончиков пальцев и изменение их формы на более изогнутую. По данным медиков, причиной такого проявления становится снижение количества кислорода в крови, что часто свидетельствует о заболевании легких или сердца.Обратиться к врачу следует при нехарактерном ранее отеке лица, поскольку он может быть связан с распространением рака легкого на близлежащие лимфатические узлы или обструкцией верхней полой вены, вызванной давлением опухоли.Кроме того, специалисты советуют пройти обследование при возникновении боли в спине и плечах. Поскольку принято считать, что заболевания легких вызывают боль в основном в грудной клетке, данный симптом является одним из самых неожиданных для пациентов.
https://ria.ru/20201004/rak-1578167570.html
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рак легких, здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Онкологи назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких, сообщает Express.
Специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании
указывают, что помимо классических признаков, к которым относятся постоянный кашель, одышка и чувство усталости, следует обратить внимание на внезапную существенную потерю веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки.
Также одним из малозаметных симптомов является увеличение кончиков пальцев и изменение их формы на более изогнутую. По данным медиков, причиной такого проявления становится снижение количества кислорода в крови, что часто свидетельствует о заболевании легких или сердца.
Обратиться к врачу следует при нехарактерном ранее отеке лица, поскольку он может быть связан с распространением рака легкого на близлежащие лимфатические узлы или обструкцией верхней полой вены, вызванной давлением опухоли.
Кроме того, специалисты советуют пройти обследование при возникновении боли в спине и плечах. Поскольку принято считать, что заболевания легких вызывают боль в основном в грудной клетке, данный симптом является одним из самых неожиданных для пациентов.