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Названы пять неожиданных симптомов рака легких
Названы пять неожиданных симптомов рака легких
Онкологи назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких, сообщает Express. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:29
2020-11-17T16:29
рак легких
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. &nbsp;Онкологи назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких, сообщает Express.Специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании указывают, что помимо классических признаков, к которым относятся постоянный кашель, одышка и чувство усталости, следует обратить внимание на внезапную существенную потерю веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки.Также одним из малозаметных симптомов является увеличение кончиков пальцев и изменение их формы на более изогнутую. По данным медиков, причиной такого проявления становится снижение &nbsp;количества кислорода в крови, что часто свидетельствует о заболевании легких или сердца.Обратиться к врачу следует при нехарактерном ранее отеке лица, поскольку он может быть связан с распространением рака легкого на близлежащие лимфатические узлы или обструкцией верхней полой вены, вызванной давлением опухоли.Кроме того, специалисты советуют пройти обследование при возникновении боли в спине и плечах. Поскольку принято считать, что заболевания легких вызывают боль в основном в грудной клетке, данный симптом является одним из самых неожиданных для пациентов.
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рак легких, здоровье - общество, великобритания

Названы пять неожиданных симптомов рака легких

16:29 17.11.2020
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.  Онкологи назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких, сообщает Express.
Специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании указывают, что помимо классических признаков, к которым относятся постоянный кашель, одышка и чувство усталости, следует обратить внимание на внезапную существенную потерю веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки.
Также одним из малозаметных симптомов является увеличение кончиков пальцев и изменение их формы на более изогнутую. По данным медиков, причиной такого проявления становится снижение  количества кислорода в крови, что часто свидетельствует о заболевании легких или сердца.
Обратиться к врачу следует при нехарактерном ранее отеке лица, поскольку он может быть связан с распространением рака легкого на близлежащие лимфатические узлы или обструкцией верхней полой вены, вызванной давлением опухоли.
Кроме того, специалисты советуют пройти обследование при возникновении боли в спине и плечах. Поскольку принято считать, что заболевания легких вызывают боль в основном в грудной клетке, данный симптом является одним из самых неожиданных для пациентов.
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Рак легкихЗдоровье - ОбществоВеликобритания
 
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