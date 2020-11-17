https://ria.ru/20201117/rak-1585010866.html
Онколог рассказал, как снизить риск развития рака
Онколог рассказал, как снизить риск развития рака
Главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов дал несколько советов, как снизить риск развития рака и выявить его на ранних стадиях. Об этом пишет "Татар-информ". РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:07
2020-11-17T15:07
2020-11-18T08:28
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов дал несколько советов, как снизить риск развития рака и выявить его на ранних стадиях. Об этом пишет "Татар-информ".Прежде всего врач призвал отказаться от курения и алкоголя.Нагуманов напомнил, что чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на развитие опухолей полости рта, желудочно-кишечного тракта и гортани.Он также посоветовал контролировать собственный вес."Кроме этого, нужно уделять внимание адекватной физической нагрузке как минимум 30 минут в день", — добавил онколог.Специалист предостерег от длительного нахождения на солнце с открытыми участками тела. Он также призвал соблюдать правила безопасности на работе в случае наличия профессиональной вредности и дома, где возможен контакт с бытовой химией."Выполнение только этих правил снизит риск развития любого злокачественного образования на 30%", — заключил Нагуманов.Кроме того, собеседник призвал регулярно обследоваться и участвовать в скрининговых программах. Такие виды диагностики позволяют в 70% случаев выявить рак на ранних стадиях, когда есть большая вероятность победы над болезнью.
https://ria.ru/20201110/rak-1583870564.html
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов дал несколько советов, как снизить риск развития рака и выявить его на ранних стадиях. Об этом пишет "Татар-информ
".
Прежде всего врач призвал отказаться от курения и алкоголя.
"Все знают, что курение вредит. При злокачественных новообразованиях курение влияет на развитие 16 видов рака", — пояснил он.
Нагуманов напомнил, что чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на развитие опухолей полости рта, желудочно-кишечного тракта и гортани.
Он также посоветовал контролировать собственный вес.
"Кроме этого, нужно уделять внимание адекватной физической нагрузке как минимум 30 минут в день", — добавил онколог.
Специалист предостерег от длительного нахождения на солнце с открытыми участками тела. Он также призвал соблюдать правила безопасности на работе в случае наличия профессиональной вредности и дома, где возможен контакт с бытовой химией.
"Выполнение только этих правил снизит риск развития любого злокачественного образования на 30%", — заключил Нагуманов.
Кроме того, собеседник призвал регулярно обследоваться и участвовать в скрининговых программах. Такие виды диагностики позволяют в 70% случаев выявить рак на ранних стадиях, когда есть большая вероятность победы над болезнью.