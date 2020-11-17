https://ria.ru/20201117/rak-1585010866.html

Онколог рассказал, как снизить риск развития рака

Онколог рассказал, как снизить риск развития рака

Главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов дал несколько советов, как снизить риск развития рака и выявить его на ранних стадиях. Об этом пишет "Татар-информ". РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:07

2020-11-17T15:07

2020-11-18T08:28

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155989/64/1559896428_0:182:2000:1307_1400x0_80_0_0_c5d97d81e7bb76182495638c4a85f420.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов дал несколько советов, как снизить риск развития рака и выявить его на ранних стадиях. Об этом пишет "Татар-информ".Прежде всего врач призвал отказаться от курения и алкоголя.Нагуманов напомнил, что чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на развитие опухолей полости рта, желудочно-кишечного тракта и гортани.Он также посоветовал контролировать собственный вес."Кроме этого, нужно уделять внимание адекватной физической нагрузке как минимум 30 минут в день", — добавил онколог.Специалист предостерег от длительного нахождения на солнце с открытыми участками тела. Он также призвал соблюдать правила безопасности на работе в случае наличия профессиональной вредности и дома, где возможен контакт с бытовой химией."Выполнение только этих правил снизит риск развития любого злокачественного образования на 30%", — заключил Нагуманов.Кроме того, собеседник призвал регулярно обследоваться и участвовать в скрининговых программах. Такие виды диагностики позволяют в 70% случаев выявить рак на ранних стадиях, когда есть большая вероятность победы над болезнью.

https://ria.ru/20201110/rak-1583870564.html

https://ria.ru/20201116/rak-1584761997.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество