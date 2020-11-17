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Путин о проблеме терроризма: "в семье не без урода"
Путин о проблеме терроризма: "в семье не без урода"
Президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС заявил, что вопросы, связанные с террористической угрозой, должны быть в поле внимания стран, и вспомнил... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:15
2020-11-17T15:15
брикс
владимир путин
индия
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС заявил, что вопросы, связанные с террористической угрозой, должны быть в поле внимания стран, и вспомнил русскую поговорку: "в семье не без урода"."Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться. Но в то же время указали и на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе терроризм, который, как вы сказали, является самой острой проблемой сегодняшнего дня. В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: в семье не без урода. К сожалению, есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать собственную повестку дня. Эти угрозы, так же как и вторая угроза - пандемия, всегда должны находиться в поле нашего внимания", - сказал Путин после выступления премьер-министра Индии.
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брикс, владимир путин, индия, в мире

Путин о проблеме терроризма: "в семье не без урода"

15:15 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС заявил, что вопросы, связанные с террористической угрозой, должны быть в поле внимания стран, и вспомнил русскую поговорку: "в семье не без урода".
"Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться. Но в то же время указали и на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе терроризм, который, как вы сказали, является самой острой проблемой сегодняшнего дня. В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: в семье не без урода. К сожалению, есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать собственную повестку дня. Эти угрозы, так же как и вторая угроза - пандемия, всегда должны находиться в поле нашего внимания", - сказал Путин после выступления премьер-министра Индии.
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