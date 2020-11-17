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Путин оценил ситуацию в области глобальной и региональной безопасности
Путин оценил ситуацию в области глобальной и региональной безопасности
Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной, возросли масштабы киберпреступности, серьезную угрозу представляют международный... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:21
2020-11-17T14:40
северная африка
ближний восток
брикс
ливия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной, возросли масштабы киберпреступности, серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной. По-прежнему серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли масштабы киберпреступности. Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продолжаются вооруженные противостояния в Ливии и Йемене", - сказал Путин во вторник, выступая на саммите БРИКС.
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северная африка, ближний восток, брикс, ливия, в мире, владимир путин

Путин оценил ситуацию в области глобальной и региональной безопасности

14:21 17.11.2020 (обновлено: 14:40 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной, возросли масштабы киберпреступности, серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заявил президент России Владимир Путин.
"Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной. По-прежнему серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли масштабы киберпреступности. Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продолжаются вооруженные противостояния в Ливии и Йемене", - сказал Путин во вторник, выступая на саммите БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 14:41
Путин рассказал о позиции России по стратегической безопасности
 
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