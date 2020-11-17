https://ria.ru/20201117/putin-1585001570.html
Путин оценил ситуацию в области глобальной и региональной безопасности
Путин оценил ситуацию в области глобальной и региональной безопасности
Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной, возросли масштабы киберпреступности, серьезную угрозу представляют международный... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:21
2020-11-17T14:21
2020-11-17T14:40
северная африка
ближний восток
брикс
ливия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной, возросли масштабы киберпреступности, серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной. По-прежнему серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли масштабы киберпреступности. Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продолжаются вооруженные противостояния в Ливии и Йемене", - сказал Путин во вторник, выступая на саммите БРИКС.
https://ria.ru/20201114/bezopasnost-1584625703.html
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северная африка, ближний восток, брикс, ливия, в мире, владимир путин