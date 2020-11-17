https://ria.ru/20201117/putin-1585001570.html

Путин оценил ситуацию в области глобальной и региональной безопасности

Путин оценил ситуацию в области глобальной и региональной безопасности

Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной, возросли масштабы киберпреступности, серьезную угрозу представляют международный... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:21

2020-11-17T14:21

2020-11-17T14:40

северная африка

ближний восток

брикс

ливия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной, возросли масштабы киберпреступности, серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной. По-прежнему серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли масштабы киберпреступности. Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продолжаются вооруженные противостояния в Ливии и Йемене", - сказал Путин во вторник, выступая на саммите БРИКС.

https://ria.ru/20201114/bezopasnost-1584625703.html

северная африка

ближний восток

ливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная африка, ближний восток, брикс, ливия, в мире, владимир путин