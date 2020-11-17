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В Кремле призвали СМИ не верить публикациям со ссылкой на соцсети Путина
В Кремле призвали СМИ не верить публикациям со ссылкой на соцсети Путина
В Кремле призвали представителей СМИ не верить высказываниям якобы от лица президента России Владимира Путина в социальных сетях, президент РФ не использует... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:31
2020-11-17T12:37
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Кремле призвали представителей СМИ не верить высказываниям якобы от лица президента России Владимира Путина в социальных сетях, президент РФ не использует соцсети, и любая приписываемая ему закавыченная информация - скорее всего, фейк, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представителя Кремля во вторник попросили прокомментировать одну из недавних публикаций в соцсетях, где Путину приписывают слова о том, что "немцы слепо пойдут за Меркель - так же, как они шли за Гитлером в 39-м году"."С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети", - заявил в ответ Песков.Он добавил, что упомянутая в вопросе публикация "является абсолютной чушью"."Любая информация, которую вы можете на этот счет прочитать, - тем более, закавыченная, а на незакавыченную вообще не стоит обращать внимания, - так вот, любая закавыченная информация, скорее всего, является фейком. Верьте нашим сообщениям, мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации", - отметил Песков.
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россия, владимир путин, общество

В Кремле призвали СМИ не верить публикациям со ссылкой на соцсети Путина

12:31 17.11.2020 (обновлено: 12:37 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Кремле призвали представителей СМИ не верить высказываниям якобы от лица президента России Владимира Путина в социальных сетях, президент РФ не использует соцсети, и любая приписываемая ему закавыченная информация - скорее всего, фейк, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представителя Кремля во вторник попросили прокомментировать одну из недавних публикаций в соцсетях, где Путину приписывают слова о том, что "немцы слепо пойдут за Меркель - так же, как они шли за Гитлером в 39-м году".
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Что такое "хорошо" и что такое "плохо": соцсети увлеклись цензуройУдаление аккаунтов и постов в соцсетях стало явлением обыденным. Порой доходит до курьезов и откровенно необъяснимых решений. С одним из них столкнулся польский депутат.
"С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети", - заявил в ответ Песков.
Он добавил, что упомянутая в вопросе публикация "является абсолютной чушью".
"Любая информация, которую вы можете на этот счет прочитать, - тем более, закавыченная, а на незакавыченную вообще не стоит обращать внимания, - так вот, любая закавыченная информация, скорее всего, является фейком. Верьте нашим сообщениям, мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации", - отметил Песков.
 
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