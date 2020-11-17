https://ria.ru/20201117/putin-1584971843.html

В Кремле призвали СМИ не верить публикациям со ссылкой на соцсети Путина

В Кремле призвали СМИ не верить публикациям со ссылкой на соцсети Путина

В Кремле призвали представителей СМИ не верить высказываниям якобы от лица президента России Владимира Путина в социальных сетях, президент РФ не использует... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:31

2020-11-17T12:31

2020-11-17T12:37

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Кремле призвали представителей СМИ не верить высказываниям якобы от лица президента России Владимира Путина в социальных сетях, президент РФ не использует соцсети, и любая приписываемая ему закавыченная информация - скорее всего, фейк, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представителя Кремля во вторник попросили прокомментировать одну из недавних публикаций в соцсетях, где Путину приписывают слова о том, что "немцы слепо пойдут за Меркель - так же, как они шли за Гитлером в 39-м году"."С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети", - заявил в ответ Песков.Он добавил, что упомянутая в вопросе публикация "является абсолютной чушью"."Любая информация, которую вы можете на этот счет прочитать, - тем более, закавыченная, а на незакавыченную вообще не стоит обращать внимания, - так вот, любая закавыченная информация, скорее всего, является фейком. Верьте нашим сообщениям, мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации", - отметил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/tsenzura-1584877284.html

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россия, владимир путин, общество