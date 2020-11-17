https://ria.ru/20201117/protestuyuschie-1584975625.html

В Кремле прокомментировали применение силы к протестующим в Белоруссии

В Кремле прокомментировали применение силы к протестующим в Белоруссии

Неоправданная жестокость в отношении к протестующим в Белоруссии недопустима, но нельзя забывать и о провокациях против правоохранителей, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:43

2020-11-17T12:43

2020-11-17T12:43

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Неоправданная жестокость в отношении к протестующим в Белоруссии недопустима, но нельзя забывать и о провокациях против правоохранителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом Песков прокомментировал вопрос журналистов о том, не смущает ли Кремль жестокость, с которой подавляются гражданские выступления в Белоруссии.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, они продолжаются до сегодняшнего дня. После выборов и начавшихся протестов Евросоюз, Великобритания, США, Канада ввели санкции против белорусских официальных лиц.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/minsk-1584858193.html

белоруссия

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светлана тихановская, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире