В Кремле прокомментировали применение силы к протестующим в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на "Площади перемен" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Неоправданная жестокость в отношении к протестующим в Белоруссии недопустима, но нельзя забывать и о провокациях против правоохранителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, и об этом, собственно, говорил сам президент (Александр) Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место", - сказал Песков.
Таким образом Песков прокомментировал вопрос журналистов о том, не смущает ли Кремль жестокость, с которой подавляются гражданские выступления в Белоруссии.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, они продолжаются до сегодняшнего дня. После выборов и начавшихся протестов Евросоюз, Великобритания, США, Канада ввели санкции против белорусских официальных лиц.