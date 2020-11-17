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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201117/protestuyuschie-1584975625.html
В Кремле прокомментировали применение силы к протестующим в Белоруссии
В Кремле прокомментировали применение силы к протестующим в Белоруссии
Неоправданная жестокость в отношении к протестующим в Белоруссии недопустима, но нельзя забывать и о провокациях против правоохранителей, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:43
2020-11-17T12:43
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Неоправданная жестокость в отношении к протестующим в Белоруссии недопустима, но нельзя забывать и о провокациях против правоохранителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом Песков прокомментировал вопрос журналистов о том, не смущает ли Кремль жестокость, с которой подавляются гражданские выступления в Белоруссии.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, они продолжаются до сегодняшнего дня. После выборов и начавшихся протестов Евросоюз, Великобритания, США, Канада ввели санкции против белорусских официальных лиц.
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светлана тихановская, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали применение силы к протестующим в Белоруссии

12:43 17.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на "Площади перемен" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на Площади перемен в Минске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Неоправданная жестокость в отношении к протестующим в Белоруссии недопустима, но нельзя забывать и о провокациях против правоохранителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, и об этом, собственно, говорил сам президент (Александр) Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место", - сказал Песков.
Таким образом Песков прокомментировал вопрос журналистов о том, не смущает ли Кремль жестокость, с которой подавляются гражданские выступления в Белоруссии.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, они продолжаются до сегодняшнего дня. После выборов и начавшихся протестов Евросоюз, Великобритания, США, Канада ввели санкции против белорусских официальных лиц.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в Минске - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
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